FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner, will sein Amt nicht vorzeitig aufgeben. "Ich bin bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022 gewählt und ich beabsichtige, meine Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender der Bank bis zum Ende meiner Amtszeit zu leisten", sagte Achleitner bei der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax -Konzerns am Mittwoch. Der seit Mitte 2012 amtierende Chefkontrolleur bekräftigte: "Eine Wiederwahl strebe ich nicht an. Nach zehn Jahren in dieser Verantwortung muss es dann auch genug sein."/ben/stw/DP/eas

