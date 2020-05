Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum sinkt im April auf 0,3 Prozent

Die in der Eurozone ohnehin schon niedrige Inflation hat im April wegen der Coronavirus-Pandemie weiter nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank von 0,7 auf 0,3 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat revidierte damit ihre erste Schätzung nach unten; vorläufig war ein Rückgang auf 0,4 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Meldung vom 30. April erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

S&P: BVerfG-Urteil zu EZB könnte Ratings beeinflussen

Das negative Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Staatsanleihekaufprogramm PSPP der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) die Bonitätsnoten der Euro-Länder unter Druck bringen. S&P argumentiert, dass das Urteil die Unabhängigkeit der EZB gefährde und die künftige Anpassung von Anleihekaufprogrammen beeinflussen könnte.

EZB: Banken sollen Klimarisiken trotz Corona nicht vernachlässigen

Die Banken des Euroraums sollen nach dem Willen der Europäischen Zentralbank (EZB) ab 2021 Klima- und Umweltrisiken bei ihren Geschäftsstrategien und ihrem Risikomanagement berücksichtigen. Das geht aus einem Leitfaden hervor, den die EZB jetzt zur Konsultation stellt. "Es wird erwartet, dass Banken ihre Klima- und Umweltrisiken in die Geschäftsstrategie, ihre internen Kontrollen, in ihr Risikomanagement und die Kommunikation gegenüber den Märkten integrieren", heißt es in einer Mitteilung der EZB.

EZB teilt bei 16-monatigem PELTRO 0,851 Mrd Euro zu

Die Nachfrage nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist beim ersten von sieben geplanten Pandemie-Refinanzierungsgeschäfte (PELTRO) schwach gewesen. Nach Mitteilung der EZB wurden nur 0,851 Milliarden Euro zugeteilt. Damit bediente sie die Nachfrage von 19 Banken. Das Geschäft wird am 21. Mai wertgestellt und am 30. September 2021 fällig.

EZB teilt bei 83-tägigem Dollar-Tender 600 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 83 Tagen 600 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten sieben Banken eine Summe von 3,245 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,31 (zuvor: 0,30) Prozent.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 442 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sechs Tagen 442 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Am Vortag hatte es keine Nachfrage von Banken gegeben. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,31 Prozent.

Isländische Notenbank senkt Leitzins um 75 Basispunkte

Die isländische Zentralbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte gesenkt. Island erwartet wegen der Pandemie einen drastischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr, da Reisebeschränkungen Touristen davon abhalten, die Insel im Nordatlantik zu besuchen. Die Sedlabanki senkte den Leitzins zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten; er liegt jetzt bei 1,00 Prozent.

IfW Kiel: Weltweiter Handel geht durch Pandemie stark zurück

Die Corona-Krise hat den Handel in exportorientierten Staaten deutlich schrumpfen lassen. In China gingen die Warenausfuhren im Januar und Februar um 17,2 Prozent zurück, wie aus einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. Im März folgten westliche Volkswirtschaften wie Frankreich (minus 18,4 Prozent), Italien (minus 13,4 Prozent), die Vereinigten Staaten (minus 10,9 Prozent) und Deutschland (minus 7,9 Prozent), die von der Pandemie erst später erfasst wurden. Für Deutschland bedeutet das einen Rückgang des Exports um 9,3 Milliarden Euro im Vergleich zum März 2019.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im März deutlich

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im März deutlich zurückgegangen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz einen saisonbereinigten Überschuss von nur noch 27 (Februar: 38) Milliarden Euro auf.

EU-Kommissarin warnt vor Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten

Die für Regionalhilfen zuständige EU-Kommissarin Elisa Ferreira hat vor einem wirtschaftlichen Auseinanderdriften der EU-Mitgliedstaaten in der Corona-Krise gewarnt. Durch unterschiedliche Haushaltsspielräume gebe es bei den derzeit vergebenen nationalen Staatshilfen "eine Situation völliger Unausgewogenheit", sagte die Portugiesin vor Journalisten. Dies bringe den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt in Gefahr und drohe, die wirtschaftliche Erholung in ganz Europa zu bremsen.

Jung sieht in Unions-Fraktion breite Zustimmung zu deutsch-französischem Plan

Die Unions-Bundestagsfraktion steht nach Angaben ihres stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Jung (CDU) fest hinter dem Plan von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron für einen europäischen Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro, obwohl dieser bei mehreren EU-Ländern auf Kritik stößt. "Ich gehe davon aus, dass es eine breite Zustimmung geben wird", sagte Jung dem ZDF-Morgenmagazin.

Heil kündigt massive Kontrollen in Schlachthöfen an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat mehr Überwachung und schärfere Sanktionen in der Fleischwirtschaft angekündigt. In einer "konzertierten Aktion" zwischen den Arbeitsschutzbehörden der Länder, dem Zoll des Bundes und den örtlichen Gesundheitsinstitutionen sollen die Kontrollen in den Betrieben "massiv" verstärkt werden, sagte Heil in Berlin. Das habe er mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vereinbart. Zugleich soll es künftig dauerhaft feste Prüfquoten für den Arbeitsschutz in den Ländern geben.

Scheuer startet neue Förderung für Schienengüterverkehr

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bringt in der Corona-Krise ein Förderprogramm für den Schienengüterverkehr über jährlich 30 Millionen Euro auf den Weg. Es handele sich um eine "Konjunkturspritze für die umweltfreundliche und moderne Schienenlogistik", teilte er mit. "Wir wollen mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringen", kündigte der Verkehrsminister in einer Mitteilung an. Man wolle zudem die Wirtschaft in der Corona-Krise mit Investitionen unterstützen.

Walter-Borjans pocht auf Schuldenschnitt für Kommunen

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die Union in der Debatte um einen Rettungsschirm für Kommunen dazu aufgefordert, ihren Widerstand gegen einen damit verbundenen Schuldenschnitt aufzugeben. "Was nützen Milliarden staatlicher Konjunkturprogramme, wenn die Kommunen die Mittel im Gegenzug gleich wieder wegsparen müssen?", sagte Walter-Borjans der Rheinischen Post.

Kabinett beschließt strengere Investitionsprüfung im Medizinsektor

Übernahmen im Gesundheitssektor aus Nicht-EU-Ländern sollen künftig schärfer kontrolliert werden. Eine entsprechende Verordnung hat das Bundeskabinett gebilligt, wie das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) mitteilte. Zukünftig soll eine Meldepflicht greifen, wenn Firmen aus Drittstaaten Anteile von mehr als 10 Prozent an strategisch wichtigen Herstellern erwerben wollen.

Absatz von Desinfektionsmittel bleibt in Deutschland weiterhin hoch

In der Corona-Krise bleibt die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Seife in Deutschland weiterhin hoch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte, lag der Absatz von Desinfektionsmittel in der Vorwoche zwar nicht mehr auf dem Niveau von März, war immer noch rund zweieinhalb Mal so hoch wie üblich. Die Nachfrage nach Seife lag immerhin ein Drittel höher als normal.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailands Zentralbank senkt Leitzins um 25 Bp auf 0,50%

