STS Group AG beschließt Stellenabbau zur Kostensenkung auf Grund von COVID-19 bedingtem Umsatzrückgang

20.05.2020 / 14:30 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

STS Group AG beschließt Stellenabbau zur Kostensenkung auf Grund von COVID-19 bedingtem Umsatzrückgang

Hallbergmoos/München, 20. Mai 2020. Der Vorstand der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Einleitung einer weiteren Maßnahme im Rahmen eines umfangreichen Kostensenkungsprogramms beschlossen. Als Folge der durch die COVID-19 Pandemie eingetretenen Umsatzeinbußen wird die STS Group AG weitreichende strukturelle Änderungen der administrativen Funktionen vornehmen. Im Zuge dieser Änderungen werden operative Funktionen der STS Group AG auf nachgeordnete operative Einheiten oder Externe übertragen. Lediglich strategische Aufgaben verbleiben auf der Ebene der STS Group AG. Als Folge dieser Entwicklung hat der Vorstand beschlossen, einen Großteil der Beschäftigungsverhältnisse betriebsbedingt zu beenden. Die daraus resultierenden negativen Einmaleffekte werden im Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres Berücksichtigung finden.

STS Group AG 
Stefan Hummel 
Head of Investor Relations 
Zeppelinstrasse 4 
85399 Hallbergmoos 
+49 (0) 811 124494 12 
ir@sts.group 
www.sts.group

20.05.2020 CET/CEST