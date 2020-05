Düsseldorf (ots) - Die Verbraucher werden nach Einschätzung von Deutschlands oberstem Verbraucherschützer Klaus Müller steigende Fleischpreise nach der Verschärfung der Regeln in der Fleischindustrie akzeptieren. "Bessere Bedingungen in der Fleischindustrie sind überfällig. Aus Umfragen wissen wir, dass eine Mehrheit der Verbraucher auch bereit ist, mehr für Fleisch zu zahlen, wenn sie sich darauf verlassen können, dass es unter besseren Bedingungen produziert wurde", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Müller, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Fleisch ist ein hochwertiges Lebensmittel. Sein Preis muss abbilden, was seine Herstellung unter fairen Bedingungen kostet", sagte Müller. "Wenn diese Bedingungen für Verbraucher nachvollziehbar sind, zum Beispiel durch leicht verständliche Kennzeichnungssysteme oder höhere gesetzliche Standards, akzeptieren mehr Verbraucher diese höheren Preise", sagte der vzbv-Chef. Das gegenwärtige Preisniveau gehe "auf die zum Teil absolut inakzeptablen Arbeitsbedingungen und Tierhaltungsstandards sowie erhebliche Intransparenz über die Prozessqualität zurück", sagte Müller.



