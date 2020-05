Der Future auf den Dow Jones steigt zur Wochenmitte um 250 Punkte und notiert damit deutlich über der Marke von 24.000 Punkten. Im Fokus der Anleger stehen zur Wochenmitte positive Forschungsergebnisse bei Inovio. Das Unternehmen forscht aktuell an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus und will den Wirkstoff bereits im Juni an Menschen erproben. Derweil nimmt die Aktie von Facebook Anlauf auf das Allzeithoch bei 224,20 Dollar. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

