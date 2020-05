BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rufen nun auch die Industriezweige Automobil, Chemie, Elektro und Maschinenbau nach einem Konjunkturprogramm und weitgehenden Steuererleichterungen. Grundsätzlich seien die eingeleiteten Sofort-Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Krise zu begrüßen, erklärten die vier Verbände in einem gemeinsamen Papier. "Wir treten nun aber in eine nächste Phase ein und brauchen jetzt dringend wieder Aufbruchstimmung." Nötig sei ein Fitnessprogramm, das im Sommer und Herbst sowie darüber hinaus seine Wirkung entfalte.

Neben raschen Steuerentlastungen für Unternehmen und Konsumenten müsse der Verlustrücktrag bis einschließlich ins Jahr 2017 ausgeweitet werden. So wie der BDI in seinem 6-Punkte-Programm fordern auch die vier Industrieverbände eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, der momentan für rund 90 Prozent der Steuerzahler vorgesehen ist.

Zudem müsse ein Fokus auf Investitionen liegen, etwa in die digitale Infrastruktur, die Bildung und über eine Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung. Mit verbesserten Abschreibungsbedingungen für Investitionsgüter ließen sich zudem Anreize für mehr private Investitionen setzen. Um diese nicht zu gefährden, schlagen die Akteure ein generelles Belastungsmoratorium mindestens bis Jahresende vor.

Handlungsbedarf sehen die Verbände auch bei den Stromkosten, die für nicht-energieintensive Betriebe und private Haushalte die höchsten in Europa sind. Obwohl die großen Stromverbraucher der Industriebereiche Auto, Chemie, Elektro und Maschinenbau von der EEG-Umlage befreit sind, fordern diese Branchen nun eine rasche und deutliche Reduktion der Umlage. Auch sollten die Entlastungen bei Netzentgelten vorgezogen und die Wasserstoffstrategie beschleunigt werden.

