Zürich (awp) - Die Neo-Bank Yapeal will laut einem Bericht der "Handelszeitung" noch vor den Sommerferien in der Schweiz starten. Das Zürcher Startup mit Fintech-Lizenz setzt auf papierlose Kontoeröffnung und personalisierte Kontonummern.Seit kurzem sei Yapeal am Schweizer Zahlungsverkehr der Nationalbank angeschlossen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...