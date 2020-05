BERLIN (Dow Jones)--Bei der gemeinsamen Ökostrom-Ausschreibung war die Solarenergie erneut überzeichnet, während kein einziges Gebot für die Windkraft an Land einging. Das teilte die Bundesnetzagentur mit. Zum 1. April 2020 wurden Bewerbungen für 113 Photovoltaikprojekte mit einer Leistung von 553 Megawatt eingereicht. Den Zuschuss erhielten aber nur 30 Gebote mit rund 204 Megawatt, etwas mehr als die ausgeschwiebene Menge von 200 Megawatt.

Der durchschnittliche Preis lag bei en 5,33 Cent pro Kilowattstunde. Das war etwas weniger als in der letzten gemischten Ausschreibung im November 2019 (5,40 Cent), aber etwa oberhalb der letzten reinen Solarausschreibung im März 2020 (5,18 Cent). Aufgrund der Corona-Pandemie gibt die Behörde die Zuschlagsentscheidung zunächst nicht im Internet bekannt. Damit wird verhindert, dass die Fristen für die Fertigstellung bereits beginnen und etwa wegen Lieferengpässen nicht eingehalten werden können. Diese vorübergehenden Erleichterungen hatte die große Koalition zuvor in ihrem Corona-Paket beschlossen. Die nächsten Ausschreibungen für Solaranlagen und Windkraft an Land sind am 1. Juni 2020.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht bei den Auktionsergebnissen eine Sonnen- und eine Schattenseite. Die Überzeichnung bei der Solarenergie zeige: "Mitten in der Corona-Krise gibt es einen Wirtschaftszweig, der investieren will", sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Es sei daher besonders wichtig gewesen, dass der Solarförder-Deckel endlich abgeschafft wurde.

"Höchst bedenklich ist, dass die Windenergie erneut auf der Schattenseite steht", so Andreae. Sie mahnte die Bundesländer, den Ausbau nun zu unterstützen, "also keine Regelungen zu erlassen, die die potenziellen Windausbau-Flächen durch starre Abstandsregelungen einschränken". Union und SPD hatten sich am Montag darauf geeinigt, dass die Länder selbst Mindestabstände von bis zu 1000 Metern zwischen Wohngebieten und Windrädern festlegen können.

May 20, 2020

