New York Times arbeitet an einer eigenen Plattform für zielgerichtete Werbung. Damit reagiert das Traditionsblatt auf das sich abzeichnende Ende des Drittanbieter-Cookies. Schon 2021 soll die US-Publikation vollständig auf das hauseigene System umsteigen und damit gänzlich auf Drittanbieter-Tracking verzichten. Der klassische Tracking-Cookie ist angezählt. Während Apple und Mozilla bei der Blockierung von Drittanbieter-Cookies bereits ernst machen, will sie mittlerweile selbst Google langfristig aus dem Chrome-Browser verbannen. Die New York Times ist darauf offenbar vorbereitet: Nach Informationen der US-Publikation Axios arbeitet das Traditionsblatt an einer hauseigenen Plattform für zielgerichtete ...

