Mainz (ots) -Woche 22/20Donnerstag, 28.05.Bitte Programmänderung beachten:22.00 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 24.5.2020)22.30 Star Trek II: Der Zorn des Khan(von 20.15 Uhr)0.15 The BayVermisst(vom 13.3.2020)1.00 The BayVerdacht(vom 13.3.2020)1.45 The BayEntführung(vom 13.3.2020)2.30 The BayVerstrickung(vom 13.3.2020)3.15 The BayAbschied(vom 13.3.2020)4.00 The BayGeständnis(vom 13.3.2020)4.45 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (14)(vom 7.11.2019)Deutschland 2019(ab 5.10 Uhr Programm wie ausgedruck).Woche 27/20Dienstag, 30.06.Bitte geänderte Reihenfolge beachten:2.15 neoriginalLobbyistinTodDramaserie(vom 15.11.2017)2.45 neoriginalLobbyistinSchuldDramaserie(vom 22.11.2017)3.10 neoriginalLobbyistinDruckDramaserie(vom 29.11.2017)3.40 neoriginalLobbyistinStolzDramaserie(vom 6.12.2017)4.10 neoriginalLobbyistinSchmutzDramaserie(vom 13.12.2017)4.40 neoriginalLobbyistinMutDramaserie(vom 20.12.2017)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4602466