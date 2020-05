Die Salzgitter-Aktie setzt ihren starken Lauf in dieser Woche auch am Mittwoch ungebremst fort. Mit einem erneut zweistelligen Kursplus klettern die Papiere des Stahlherstellers bereits wieder in Richtung der 12-Euro-Marke. Auch die erstmalige Streichung der Dividende in der Börsengeschichte des SDAX-Konzerns tut der Euphorie keinen Abbruch.Salzgitter gab am Mittwoch bekannt, dass erstmals seit dem Börsengang 1998 keine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgeschüttet wird. Aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...