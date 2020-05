HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group hat heute bekannt gegeben, eine Milliarden-Dollar-Summe in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Die Alibaba Group Holding Ltd. (Nasdaq: BABA) investiert zehn Mrd. Yuan oder rund 1,41 Mrd. US-Dollar in Internet of Tings (IoT) -...

Den vollständigen Artikel lesen ...