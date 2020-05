Berlin (ots) - Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen die Leistungen der Apotheken vor Ort in einem besonderen Fokus. Mit verschärften Hygienemaßnahmen, selbst hergestellten Desinfektionsmitteln und zusätzlichen Botendiensten haben sie ihre Patienten zuverlässig und kompetent versorgt. Doch das Leistungsspektrum der Apotheken kennt nicht nur den Krisenmodus, sondern auch den Versorgungsalltag, der ebenfalls oft herausfordernd ist.Zum alljährlichen Tag der Apotheke am 7. Juni möchten wir Ihnen deshalb das neue Statistische Jahrbuch "Die Apotheke: Zahlen, Daten, Fakten 2020" präsentieren. Wir laden Sie daher ein zurVideo-Pressekonferenz am Donnerstag, 4. Juni 2020, 10.30 Uhr.Ihre Gesprächspartner sind ABDA-Präsident Friedemann Schmidt und ABDA-Geschäftsführerin Ökonomie, Claudia Korf.Bitte melden Sie sich unbedingt per E-Mail an presse@abda.de bis Dienstag, 2. Juni 2020, für die Video-Pressekonferenz an. Dabei können Sie gerne auch vorab schon Fragen formulieren, die Sie im Rahmen der Veranstaltung beantwortet wissen möchten. Sie erhalten dann am Mittwoch, 3. Juni 2020, weitere Informationen und Zugangsdaten zur Video-Pressekonferenz.Als Ansprechpartner steht ABDA-Pressereferent Christian Splett, c.splett@abda.de, 030 40004 137, zur Verfügung. Weitere aktuelle Informationen unter:www.abda.de/tda2020 (http://www.abda.de/tda2020)Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/4602536