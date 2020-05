ASCHHEIM (IT-Times) - Die Wirecard AG meldete heute eine strategische Zusammenarbeit mit websms, um digitale Bezahldienste via SMS und Messaging zur Verfügung zu stellen. Wirecard und websms arbeiten in Zukunft zusammen, um smartes Einkaufen via SMS und Chat-Messenger durch die Einbindung von Online-Zahlungsmethoden...

Den vollständigen Artikel lesen ...