Der SMI schliesst am Mittwoch um 0,27 Prozent höher bei 9'790,85 Zählern.Zürich - Anleger blieben am Mittwoch hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Nachrichten rund um das Thema Coronavirus und den Folgen daraus. Das spiegelte sich auch am Schweizer Aktienmarkt wider, der sich über lange Zeit für keine klare Richtung entscheiden konnte. Schliesslich beendete der Leitindex SMI zur Wochenmitte den Handel leicht im Plus. Dass eher wenig los war sei auch dem Feiertag...

