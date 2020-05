FRANKFURT (Dow Jones)--Die zähen Verhandlungen der Deutschen Lufthansa und der Bundesregierung über Staatshilfen stehen laut einem Magazinbericht kurz vor einem Abschluss. Wie der Spiegel berichtet, haben sich die Spitzen der Bundesregierung bei den die umstrittenen Modalitäten einer Staatsbeteiligung an dem Konzern geeinigt. Demnach sei vorsehen, dass der Bund sich mit 25 Prozent plus einer Aktie an dem wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich ins Trudeln geratenen Airlinekonzern beteiligt und ihm darüber hinaus weiteres Kapital bereitstellt.

Zwei Aufsichtsräte sollen demnach von der Bundesregierung besetzt werden. Insgesamt dürfte sich die Beteiligung auf 9 Milliarden Euro addieren, schreibt das Magazin. Nun sei ein Vertreter des Bundes auf dem Weg nach Frankfurt, um in der Konzernzentrale der Lufthansa das Kompromissergebnis aus Berlin vorstellen.

Ein Lufthansa-Sprecher lehnte einen Kommentar zu dem Artikel ab, auch eine Sprecherin Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier wollte sich dazu nicht äußern.

Der Einstieg des Staates müsste im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung noch von den Aktionären genehmigt werden.

Um das Rettungspaket für die Deutsche Lufthansa war in den vergangenen Wochen ein Streit in der großen Koalition ausgebrochen. Es ging dabei um die Frage, wie viel Mitsprache der Bund künftig bei dem Konzern haben sollte. Der Wirtschaftsflügel der Union, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuern und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) wollten lediglich eine stille Beteiligung bei der Lufthansa ohne Aufsichtsratssitze. Die SPD-Fraktion, aber auch Finanzminister Scholz, drängten auf eine größere Mitbestimmung, etwa in Personalfragen oder auch ökologischen Maßgaben für den Konzern.

(Mitarbeit: Petra Sorge)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 12:15 ET (16:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.