Daimler: DAI // ISIN: DE0007100000Na, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die stolze Daimler AG gilt als Übernahme-Kandidat. Bei Smart ruft man die chinesische Geely zu Hilfe, um den Kleinwagen-Hersteller zu einer rentablen Elektroauto-Marke zu machen. In Alabama stehen bei Daimler derweil die Bänder still, da Bauteile aus Mexiko fehlen. Kurzum, jetzt ist das Management gefragt.Szenario 1 Primärszenario // 60%Die Aktie springt einfach nicht richtig an. Am Widerstand bei €33.80 ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...