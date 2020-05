Der EuroStoxx50 beendet den Tag 1,37 Prozent höher bei 2942,39 Punkten.Paris - Erholungsgewinne an den US-Börsen haben den Aktienmärkten in Europa am Mittwoch deutliche Aufwärtsimpulse beschert. Während es bis zum frühen Nachmittag nur zögerlich nach oben ging, legten die Indizes nach dem Handelsauftakt an der Wall Street entschiedener zu. Der EuroStoxx50 beendete den Tag 1,37 Prozent höher bei 2942,39 Punkten und schloss damit knapp unter seinem kurz zuvor...

Den vollständigen Artikel lesen ...