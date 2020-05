Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet nur ein verkürzter Handel bis 13.00 Uhr MESZ statt.

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18:46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.942,39 +1,37% -21,43% Stoxx50 2.874,03 +0,92% -15,54% DAX 11.223,71 +1,34% -15,29% FTSE 6.074,46 +1,20% -20,42% CAC 4.496,98 +0,87% -24,78% DJIA 24.549,67 +1,42% -13,98% S&P-500 2.971,24 +1,65% -8,03% Nasdaq-Comp. 9.356,99 +1,87% +4,28% Nasdaq-100 9.468,48 +1,83% +8,42% Nikkei-225 20.595,15 +0,79% -12,94% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,73 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,91 31,96 +3,0% 0,95 -44,1% Brent/ICE 35,33 34,65 +2,0% 0,68 -44,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.749,49 1.745,10 +0,3% +4,39 +15,3% Silber (Spot) 17,49 17,40 +0,5% +0,09 -2,0% Platin (Spot) 847,75 835,25 +1,5% +12,50 -12,2% Kupfer-Future 2,45 2,42 +1,6% +0,04 -12,7%

Die Ölpreise legen zu, nachdem das US-Energieministerium überraschend eine Abnahme seiner Ölvorräte gemeldet hat. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt nach dem Kontraktwechsel um 3,7 Prozent auf 33,14 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent legt 2,9 Prozent je Barrel zu auf 35,65 Dollar. Gold notiert gut behauptet bei 1.749 Dollar.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich nach der Verschnaufpause am Vortag zur Wochenmitte wieder mit Aufschlägen. Auftrieb erhalten die US-Börsen von guten Unternehmenszahlen. Vor allem einige Einzelhändler haben positiv überrascht. Neuigkeiten zur Corona-Pandemie gibt es indessen kaum. Die Euphorie über Fortschritte bei einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus, die zu Wochenbeginn mit zu einer Kaufrally beigetragen hatte, hat sich wieder gelegt, auch weil die US-Gesundheits-Website Stat News Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna geschürt hatte. Die Moderna-Aktie legt nach dem Rücksetzer vom Dienstag nun um 0,9 Prozent zu. Angesichts der globalen rezessiven Folgen der Corona-Pandemie herrscht bei den Anlegern weiterhin Verunsicherung. Die Anleger setzen weiter auf die Notenbanken und staatliche Stimulierungsprogramme. Der Pharmakonzern Johnson & Johnson nimmt in den USA und Kanada ein wegen möglichen Krebsrisikos umstrittenes Babypuder vom Markt. Im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung des Produktangebots vor dem Hintergrund der Corona-Krise sei beschlossen worden, das Babypuder ebenso wie rund hundert andere Produkte in Nordamerika nicht mehr zu verkaufen. In anderen Ländern solle es aber weiter angeboten werden. Die Aktie legt 0,3 Prozent zu. Lowe's verbessern sich um 0,9 Prozent. Die Baumarktkette ist besser als von Analysten erwartet durch das erste Quartal gekommen. Die Kunden hätten wegen der Pandemie mehr online eingekauft, sagte Lowe's-Chef Marvin Ellison. Wegen des unsicheren Ausblicks strich Lowe's allerdings die Jahresprognose. Für Urban Outfitters geht es um fast 9 Prozent abwärts. Der Bekleidungseinzelhändler ist im ersten Quartal in die Verlustzone abgesackt. Für das zweite Quartal warnte CEO Richard Hayne vor einem Umsatzrückgang von möglicherweise über 60 Prozent. Trotz eines schwachen Ausblicks rücken die Titel von McKesson um 2,4 Prozent vor, denn im vierten Geschäftsquartal schnitt das Unternehmen besser als gedacht ab.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. April

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen haben am Mittwoch sehr fest geschlossen. Einen überzeugenden Grund konnte man im Handel für das Kursplus nicht ausmachen. Der Handel verlief bei dünner Nachrichtenlage insgesamt sehr ruhig. Für Marks & Spencer ging es nach Zahlenvorlage um 10,8 Prozent nach oben. Wie zu erwarten hat der britische Einzelhändler im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 auch wegen der Pandemie-Belastungen weniger verdient. Positiv wurde von Analysten aber die Kostenkontrolle wie auch die Entwicklung des Cashflows herausgestellt. Mit möglichen Werkschließungen stiegen Renault an der Pariser Börse um 6,2 Prozent, während der Autosektor nur um 0,8 Prozent anzog. Das Unternehmen will auf diesem Weg die Kosten drücken. Aareal Bank stiegen um 11,9 Prozent. Positiv wurde aufgenommen, dass die Bank nun eine Minderheit der IT-Tochter Aareon verkaufen will. Das löse Spekulationen aus, dass der Wert der Aareal Bank insgesamt steige, so ein Marktteilnehmer. Um 7,1 Prozent abwärts ging es für CTS Eventim. Die Kontaktsperren wegen der Pandemie belasteten den Event-Veranstalter und Ticket-Anbieter erheblich. Eine neue konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr traut sich der Konzern nicht zu. Die Analysten von Bernstein bezeichnen die Auswirkungen von Covid-19 auf die europäischen Fluglinien als beispiellos. Die größten europäischen Fluglinien hält Bernstein aber für ausreichend gerüstet, um zu überleben und langfristig zu profitieren. Ryanair und Wizz Air seien am besten positioniert. IAG und Easyjet könnten die Krise aus eigener Kraft überstehen. Die Bilanzen von Air France-KLM (minus 0,5 Prozent) und Lufthansa (minus 1,3 Prozent) dürften jedoch stärker betroffen sein. In London schlossen Rolls Royce 2,3 Prozent fester. Der Triebwerkshersteller will im Zuge eines Sparprogramms 9.000 von 52.000 Stellen streichen. Die Anpassung der Kostenbasis kam bei den Börsianern gut an. MTU fielen dagegen im DAX um 2,2 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:21 Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0974 +0,48% 1,0943 1,0928 -2,2% EUR/JPY 118,00 +0,29% 117,93 117,98 -3,2% EUR/CHF 1,0595 -0,14% 1,0612 1,0625 -2,4% EUR/GBP 0,8971 +0,57% 0,8937 0,8926 +6,0% USD/JPY 107,53 -0,20% 107,76 107,96 -1,1% GBP/USD 1,2233 -0,10% 1,2245 1,2244 -7,7% USD/CNH (Offshore) 7,1059 -0,19% 7,1173 7,1133 +2,0% Bitcoin BTC/USD 9.478,66 -2,11% 9.788,76 9.715,01 +31,5%

Am Devisenmarkt baute der Euro seine Gewinne zum Dollar aus. Rückenwind erhielt die Gemeinschaftswährung zuletzt von Plänen Deutschlands und Frankreichs für einen 500 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds. Der Euro notiert aktuell bei etwa 1,0985 Dollar gegenüber 1,0928 am Dienstagabend. Nach dem starken Rücksetzer am Montag und einer Seitwärtsbewegung am Dienstag wertet der Franken nun zum Euro wieder spürbar auf. Der Euro fällt von 1,0625 Franken am Vorabend auf 1,0595 zurück.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kein einheitlicher Trend hat sich in Ostasien am Mittwoch herausgeschält. Übergeordnet herrschte eine gewisse Vorsicht, weil die lange Dauer der wirtschaftlichen Erholungsphase wieder in den Blick rückt. Angeführt wurden die regionalen Börsen von Tokio. Hier stützte eine Meldung vom Vortag, wonach die Bank of Japan für den 22. Mai eine außerplanmäßige Sitzung anberaumt. Bei dieser Sitzung wird der Rat über neue Finanzmittel für Unternehmen diskutieren, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, wie die Notenbank mitteilte. Die Perspektive auf weitere Stimuli beförderte die Kauflaune. Bei den Branchen waren vor allem Elektronik- und Pharmawerte gesucht, während Finanztitel verschmäht wurden. Sony Financial Holdings gewannen 7,6 Prozent, nachdem die Mutter Sony per Tendergebot die volle Kontrolle über die Finanztochter übernehmen will. Fujifilm Holdings verloren 2,6 Prozent, nachdem das Anti-Covid-19-Präparat Avigan des Mischkonzerns offenbar keine Wirkung gezeigt hat. Hongkong wird von den starken Pharma-, Technologie- und Versicherungswerten angeführt. Eine Achterbahnfahrt erfuhr die Lenovo-Aktie. Nach Gewinnen bis zu 5 Prozent ging es im späten Handel 0,4 Prozent abwärts. Im abgelaufenen Quartal hat der Technologiekonzern einen kräftigen Gewinneinbruch verkraften müssen. Andererseits rechnet Lenovo im laufenden Quartal dank des vermehrten Arbeitens im Homeoffice mit einer höheren Nachfrage. In Südkorea gewannen SK Holdings 3,2 Prozent nach Berichten, denen zufolge die Sparte SK Biopharmaceuticals den Antrag auf eine Notierung von Aktien gestellt hat. In Australien konnten miserable Einzelhandelsdaten die Anleger kaum schrecken, der Markt schloss mit kleinen Aufschlägen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

S&P stuft Lufthansa und weiterer Airlines herunter

Der Einbruch der Flugreisen nach den pandemiebedingten Reisebeschränkungen hat auch negative Folgen für die Fluggesellschaften: Die Ratingagentur S&P Global stuft die Bonität von sechs Airlines aus Europa herunter, auch die Deutsche Lufthansa AG ist betroffen.

Cockpit fordert "mehr Lösungswillen" bei Lufthansa-Verhandlungen

