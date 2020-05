Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel präsentiert Europaparlament Programm für deutschen EU-Vorsitz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird dem Europaparlament am kommenden Mittwoch das Programm der am 1. Juli startenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Eine entsprechende Videokonferenz mit Parlamentspräsident David Sassoli und den Fraktionsvorsitzenden sei für 11.00 Uhr angesetzt, sagte Seibert.

Vier EU-Staaten wollen Alternative zu Merkel-Macron-Plan vorlegen

Die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden wollen eine Alternative zum deutsch-französischen EU-Hilfsplan in der Corona-Krise vorlegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätten "einen wichtigen Beitrag zur Diskussion geleistet", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Die vier EU-Staaten wollen laut Rutte einen eigenen Plan vorlegen, der Ländern, die von den EU-Hilfen profitieren, verbindlichere Reformzusagen abverlangt. Zudem lehnen sie lehnen nicht rückzahlbare Zuschüsse ab.

Möglicherweise Corona-Infektion durch Nerze auf niederländischer Farm

In den Niederlanden hat sich möglicherweise erstmals ein Mensch bei einem Nerz mit dem neuen Coronavirus infiziert. Laut den Untersuchungen sei es plausibel, dass sich der Mitarbeiter einer Nerzfarm nahe der südniederländischen Stadt Eindhoven bei einem Tier angesteckt habe, erklärte Landwirtschaftsministerin Carola Schouten. Die Gefahr weiterer Übertragungen sei aber gering. In Luft- und Staubproben außerhalb der Stallanlagen seien keine Viren festgestellt worden.

Hunderte Corona-Fälle auf kasachischem Ölfeld

Nach hunderten Coronavirus-Fällen unter Arbeitern muss das wichtigste Ölfeld in Kasachstan womöglich geschlossen werden. Wenn ein Gesundheitsplan der Behörden zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus nicht umgesetzt werde, dann könne dies "die Schließung des Unternehmens" zur Folge haben, sagte die Chefin der kasachischen Gesundheitsbehörde, Aizhan Esmagambetowa. Von dem Ölfeld von Tengiz wurden bisher 935 Corona-Fälle gemeldet, die Zahl hatte sich seit Freitag mehr als verdoppelt.

EU-Tourismusminister wollen Reiseverkehr wiederbeleben

Die EU-Tourismusminister planen eine schrittweise Lockerung der coronabedingten Reisebeschränkungen. "Wir wollen den innereuropäischen Reiseverkehr wiederbeleben", erklärte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), im Anschluss an eine Videokonferenz mit seinen europäischen Amtskollegen. Grundlage für die Beratungen waren Leitlinien der Europäischen Kommission, die Grenzen stufenweise zu öffnen. Weitere Schritte "streben wir an", erklärte der Wirtschaftsstaatssekretär.

EEG-Umlage kann dauerhaft steuerfinanziert werden

Der Weg für den nationalen Emissionshandel im kommenden Jahr ist frei. Das Bundeskabinett hat den höheren CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne für Heiz- und Kraftstoffe beschlossen. Mit den Einnahmen soll die Ökostromumlage bezuschusst werden und somit ein weiterer Anstieg der Stromkosten verhindert werden. Mit der Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) werden auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, die Umlage dauerhaft aus Steuermitteln zu stützen. Mit den Beschlüssen wird ein Kernelement des Klimapakets vom Herbst 2019 umgesetzt.

Keine Wind-Gebote bei Ökostromauktion - Solarkraft überzeichnet

Bei der gemeinsamen Ökostrom-Ausschreibung war die Solarenergie erneut überzeichnet, während kein einziges Gebot für die Windkraft an Land einging. Das teilte die Bundesnetzagentur mit. Zum 1. April 2020 wurden Bewerbungen für 113 Photovoltaikprojekte mit einer Leistung von 553 Megawatt eingereicht. Den Zuschuss erhielten aber nur 30 Gebote mit rund 204 Megawatt, etwas mehr als die ausgeschriebene Menge von 200 Megawatt.

Seibert: Unterschiedliche Haltungen zu EU-Wiederaufbaufonds normal

Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Vorbehalte aus mehreren EU-Staaten gegen den von Deutschland und Frankreich vorgestellten Plan für einen europäischen Wiederaufbaufonds als nicht überraschend gewertet. Deutschland und Frankreich wollten den Weg zu einem gemeinsamen Beschluss erleichtern, betonte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Aber dass es da unterschiedliche Haltungen gibt, und dass dazu noch Arbeit und auch Gespräche nötig sind, das ist jetzt etwas durchaus Normales in Europa", fügte er hinzu.

US-Rohöllagerbestände unerwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 15. Mai erneut verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,982 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,4 Millionen Barrel vorhergesagt.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Mai verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 3,2 auf minus 18,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 21,5 prognostiziert.

Kanada Apr Verbraucherpreise -0,2% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise -0,7% gg Vm

