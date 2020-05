Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 20 mai/May 2020) - FenixOro Gold Corp., the issuer resulting from a Fundamental Change of American Battery Metals Corp. (ABC), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents are available at www.thecse.com.

FenixOro Gold Corp is a Canadian company focused on acquiring gold projects with world class exploration potential in the most prolific gold producing regions of Colombia. FenixOro's flagship property, the Abriaqui project, is located 15 km west of Continental Gold's Buritica project in Antioquia State at the northern end of the Mid-Cauca gold belt, a geological trend which has seen multiple large gold discoveries in the past 10 years including Buritica and Anglo Gold's Nuevo Chaquiro and La Colosa.

FenixOro Gold Corp., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de American Battery Metals Corp. (ABC), a été approuvé pour l'inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

FenixOro Gold Corp est une entreprise canadienne qui se concentre sur l'acquisition de projets aurifères avec un potentiel d'exploration de classe mondiale dans les régions productrices d'or les plus prolifiques de la Colombie. La propriété phare de FenixOro, le projet Abriaqui, est située à 15 km à l'ouest du projet Buritica de Continental Gold dans l'État d'Antioquia, à l'extrémité nord de la ceinture aurifère du Mid-Cauca, une tendance géologique qui a connu de multiples découvertes d'or au cours des 10 dernières années, y compris Buritica et Nuevo Chaquiro et La Colosa d'Anglo Gold.

Issuer/Émetteur: FenixOro Gold Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): FENX Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 62 481 943 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 23 931 625 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 31447M 10 7 ISIN: CA 31447M 10 7 7 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 02452K104/CA02452K1049 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 21 mai/May 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 28 février/February Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

