FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.091 EUR

AV2 XFRA GB00BDD85M81 AVAST PLC. (WI) LS-,1 0.094 EUR

4B5 XFRA AU0000009789 PENDAL GROUP LTD 0.090 EUR

2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.023 EUR

WHEATON PRECIOUS METALS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de