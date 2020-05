München (ots) -- Ausgleich des Girokontos per Ratenkredit spart 54 Prozent an Zinskosten- Dispoablösung durch Ratenkredit spart im Beispiel 251 Euro- Über 300 CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um den digitalen Kreditabschluss Bankkunden, die ihr Girokonto überziehen, zahlen hohe Dispozinsen. Die 534 untersuchten Banken verlangen im Schnitt für den Dispositionskredit einen Zinssatz von 9,85 Prozent jährlich.*Das Verbrauchermagazin Finanztest kam 2019 bei einer Untersuchung auf einen durchschnittlichen Dispozins von 9,68 Prozent.** Zinsen für einen Ratenkredit sind deutlich günstiger. Verbraucher, die im vergangenen Jahr ihr Girokonto mit einem Ratenkredit bei CHECK24 ausgeglichen haben, zahlten dafür einen durchschnittlichen Zinssatz von nur 4,53 Prozent eff. p. a.*** Das sind 54 Prozent weniger Zinsen."Das Sparpotenzial liegt beim Dispoausgleich bei mehreren hundert Euro", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Besonders Kunden, die den Dispo dauerhaft nutzen, können schnell und einfach ihren Dispokredit mit einem günstigen Ratenkredit ablösen. Wer diesen Ratenkredit online abschließt, spart gleich doppelt."Beispiel: Dispoablösung durch Ratenkredit spart 251 EuroBankkunden, die 2019 einen Dispo in Höhe von 3.000 Euro über 36 Monate mit einem Ratenkredit ablösten, zahlten bei CHECK24 im Schnitt 4,26 Prozent eff. p. a. Das bedeutet eine Ersparnis von 251 Euro gegenüber dem durch-schnittlichen Dispokredit.****"Neben der Ersparnis hilft ein Ratenkredit auch aus der Dispofalle wieder herauszukommen", erklärt Christian Nau. "Kreditnehmer zahlen mit einer regelmäßigen Rate ihre Schulden zurück."Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlichVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben.*Basis: eigene Recherche [Stand 18.5.2020]**Durchschnittlicher Zinssatz Dispokredit in Deutschland: 9,68 Prozent eff. p. a.; Quelle: https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/ [30.7.2019]***Basis: alle 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite mit Verwendungszweck "Ausgleich Dispo" oder zur freien Verwendung****Beispielrechnung für einen Ratenkredit über 3.000 Euro mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Der Vergleich setzt die durchschnittlich in Deutschland erhobenen Zinsen für einen Dispositionskredit in Relation zu den durchschnittlichen Effektivzinsen, die CHECK24-Kunden für einen Ratenkredit zur Ablösung eines Dispos in gleicher Höhe zahlen. Der Effektivzins ist auf zwei Nachkommastellen gerundet. Berücksichtigt wurden alle 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite mit Verwendungszweck "Ausgleich Dispo" oder zur freien Verwendung, einer Kreditsumme von 3.000 Euro und einer Laufzeit von 36 Monaten. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde angenommen, dass der Dispo ebenfalls in 36 gleichbleibenden Monatsraten ausgeglichen wird.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4602687