Die neuesten Daten des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 176.792 angestiegen ist, während am Donnerstag insgesamt 8.147 Todesfälle gemeldet wurden. In Deutschland stieg die Zahl der Fälle am Donnerstag um 745 (+797). Die Zahl der Todesfälle stieg um 57, so die Bilanz. Das Institut schätzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...