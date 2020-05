Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem verlängerten Wochenende wegen des "Memorial Day" nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags Memorial Day.

TAGESTHEMA

Die Exporte Japans sind im April wegen der Coronavirus-Pandemie dramatisch eingebrochen, wenn auch etwas weniger als erwartet. Sie sackten um 21,9 Prozent im Jahresvergleich ab, nach einem Minus von 11,7 Prozent im Vormonat. Volkswirte hatten mit einer Schrumpfung von 22,7 Prozent gerechnet. Die Importe knickten um 7,2 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2.400.000 zuvor: 2.981.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -40,0 zuvor: -56,6 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 30,0 zuvor: 26,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,0 zuvor: 36,1 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: -6,7% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -19,5% gg Vm zuvor: -8,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.954,00 -0,76% Nasdaq-100-Indikation 9.437,50 -0,64% Nikkei-225 20.593,98 -0,01% Hang-Seng-Index 24.335,03 -0,27% Kospi 1.908,27 -4,09% Shanghai-Composite 2.878,59 -0,18% S&P/ASX 200 5.565,80 -0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Indexstände bewegen sich in engen Grenzen. Günstige Vorgaben der Wall Street verpuffen weitgehend. In Tokio bewegen die stark gesunkenen Ex- wie Importe im April nicht. Der Einbruch der Exporte fiel zwar dramatisch aus, allerdings hatten Ökonomen schlimmeres befürchtet. Als Bremsfaktor werden in Asien die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China genannt, die schnell wieder in gegenseitigen Handelsbeschränkungen eskalieren könnten. Daneben gibt es beunruhigende Zahlen von der Ausweitung der Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen. In Schanghai warten die Anleger auf den jährlich stattfindenden Nationalen Volkskongress am Freitag, der Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen könnte. Der Druck sei hoch, heißt es, denn nach Schätzung der Ratingagentur Fitch könnten 30 Prozent der chinesischen Arbeiter in den Städten des Landes ihren Arbeitsplatz während der Krise verloren haben. In Hongkong schnellen Viva Biotech Holdings um rund 14 Prozent nach oben, gestützt von Berichten über eine geplante Übernahme von 60 Prozent an Langhua Pharmaceutical. In Tokio geht esf ür Shimadzu dagegen um 3,1 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Präzisionsinstrumenten eine Dividendensenkung ankündigte und einen Einbruch des Nettogewinns um 50 Prozent. Taiheiyo Cement profitieren von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs und gewinnen über 12 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Expedia zogen um 4,4 Prozent an . Das Online-Reisebüro hatte einen Quartalsverlust von 1,3 Milliarden Dollar gemeldet, der bereinigt noch etwas höher ausfiel als ohnehin erwartet. Der Umsatz traf mit 2,21 Milliarden dagegen die Analystenschätzung. Expedia-Chef Kern betonte, sein Unternehmen habe früher als andere Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ergriffen. Für Take-Two Interactive Software ging es nach den Quartalszahlen um 5 Prozent bergab. Der Videospiele-Experte übertraf mit einem Nettogewinn von 122,7 (56,8) Millionen Dollar die Erwartungen. Der Umsatz übertraf mit 760,5 (539) Millionen die Konsensschätzung von 582 Millionen ebenfalls. Zur dennoch negativen Kursreaktion verwiesen Beobachter auf Gewinnmitnahmen. Das Softwareunternehmen Synopsys übertraf gewinn- und umsatzseitig die Analystenprognosen für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres. Die Aktie legte um 1,4 Prozent zu. L Brands trotzten schwächer als geschätzt ausgefallenen Geschäftszahlen, die Aktie wurde um 0,9 Prozent nach oben genommen. Bei dem Bekleidungshersteller dürfte einiges schon vorweggenommen worden sein angesichts eines Kursminus von über 30 Prozent seit Jahresbeginn, so Beobachter. Um 0,8 Prozent verbilligten sich Nordson. Der Hersteller von Anlagen zum Auftragen von Klebstoffen und Beschichtungen hatte seinen Ausblick wegen der Unsicherheiten angesichts der Pandemie zurückgezogen, zugleich aber davon gesprochen, bislang relativ solide durch die Krise gekommen zu sein und über ein gutes Auftragspolster zu verfügen. Blue Apron gingen 0,5 Prozent billiger um, nachdem der Kochboxenanbieter den Weggang seines operativen Chefs mitgeteilt hatte. Zugleich bestätigte Blue Apron seinen Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.575,90 1,52 369,04 -13,88 S&P-500 2.971,61 1,67 48,67 -8,02 Nasdaq-Comp. 9.375,78 2,08 190,67 4,49 Nasdaq-100 9.485,02 2,01 186,48 8,61 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,92 Mrd 0,88 Mrd Gewinner 2.361 1.141 Verlierer 587 1.801 Unverändert 57 65

Fester - Auftrieb kam von guten Unternehmenszahlen. Vor allem einige Einzelhändler hatten sich trotz der Coronakrise überraschend wacker geschlagen, weil die Verbraucher ihre Ausgaben nicht so drastisch einschränkten wie befürchtet. Der private Konsum gilt als tragende Säule der US-Wirtschaft. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung aus dem April setzte dereil keine Akzente. Unter den Einzelwerten verloren Johnson & Johnson 0,9 Prozent. Der Pharmakonzern nimmt in den USA und Kanada ein wegen möglichen Krebsrisikos umstrittenes Babypuder vom Markt. Lowe's verbesserten sich um 0,1 Prozent. Die Baumarktkette ist besser als von Analysten erwartet durch das erste Quartal gekommen. Wegen des unsicheren Ausblicks strich Lowe's allerdings die Jahresprognose. Für Urban Outfitters ging es um 7,8 Prozent abwärts. Der Bekleidungseinzelhändler ist in die Verlustzone abgesackt und warnte für das zweite Quartal vor einem Umsatzrückgang von möglicherweise über 60 Prozent. Inovio stiegen um 8,5 Prozent. Ein Coronavirus-Impfstoffkandidat des Unternehmens hat bei Mäusen und Meerschweinchen Immunreaktionen hervorgerufen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 1,2 0,16 -103,3 5 Jahre 0,34 0,8 0,33 -158,6 7 Jahre 0,53 0,7 0,52 -171,9 10 Jahre 0,68 -1,1 0,69 -176,1 30 Jahre 1,41 -0,3 1,41 -165,9

Bei den Staatsanleihen sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1,1 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0956 -0,2% 1,0977 1,0812 -2,3% EUR/JPY 117,95 -0,1% 118,07 115,83 -3,3% EUR/GBP 0,8987 +0,2% 0,8970 0,8853 +6,2% GBP/USD 1,2191 -0,4% 1,2238 1,2213 -8,0% USD/JPY 107,67 +0,1% 107,56 107,12 -0,9% USD/KRW 1230,75 +0,3% 1227,53 1230,36 +6,6% USD/CNY 7,1054 +0,2% 7,0935 7,0976 +2,0% USD/CNH 7,1153 +0,1% 7,1047 7,1144 +2,2% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7516 -0,5% AUD/USD 0,6556 -0,6% 0,6596 0,6465 -6,4% NZD/USD 0,6115 -0,4% 0,6141 0,5997 -9,2% Bitcoin BTC/USD 9.491,18 -0,6% 9.547,51 9.619,51 +31,6%

Der Euro baute seine Gewinne zum Dollar aus. Rückenwind erhielt die Gemeinschaftswährung zuletzt von Plänen Deutschlands und Frankreichs für einen 500 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds. "Ein solches Arrangement wird von vielen als fundamental für das langfristige Überleben des Euro gesehen", hieß es von den Experten von Activetrades. Seitens der Societe Generale hieß es, die Unsicherheit um das Zustandekommen des Fonds dürfte kurzfristig die Aufwärtsbestrebungen des Euro begrenzen. Der Euro notierte im späten US-Handel bei rund 1,0980 Dollar gegenüber 1,0928 am Dienstagabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,08 33,49 +1,8% 0,59 -42,1% Brent/ICE 36,32 35,75 +1,6% 0,57 -42,8%

Die Ölpreise legten zu, nachdem das US-Energieministerium überraschend eine Abnahme der Ölvorräte gemeldet hatte. Stützend wirkte ferner der etwas schwächere Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg nach dem Kontraktwechsel um 4,8 Prozent auf 33,49 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuerte sich um 3,2 Prozent je Barrel zu auf 35,75 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.739,09 1.749,95 -0,6% -10,86 +14,6% Silber (Spot) 17,21 17,50 -1,7% -0,29 -3,6% Platin (Spot) 844,20 850,75 -0,8% -6,55 -12,5% Kupfer-Future 2,46 2,46 +0,0% +0,00 -12,6%

May 21, 2020 02:05 ET (06:05 GMT)

May 21, 2020 02:05 ET (06:05 GMT)

