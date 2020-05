flatex Morning-news (21.05.2020)

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,34 Prozent bei 11.223,71 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,82 Milliarden Euro. Intraday erreichte der DAX seit dem Crashtief von 8.255,65 Punkten ein neues Verlaufshoch bei 11.246,91 Punkten. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich konnten allesamt zulegen. Der EuroStoxxx50 kletterte um 1,37 Prozent und ging mit 2.942,39 Zählern aus dem Handel. Nach dem Xetra-Schluss kam Bewegung in die Aktie der Deutschen Lufthansa. Das Wertpapier der Kranich-Airline legte via Tradegate in der Spitze deutlich über zehn Prozent an Wert zu. Über die Ausgestaltung gab es am Abend noch Widersprüchlichkeiten. Dem Magazin Spiegel zufolge soll sich der Bund mit 25 Prozent und einer Aktie beteiligen und damit eine Sperrminorität haben. Der Bund würde zwei Aufsichtsräte stellen und zusätzliches Kapital bereitstellen. Den Angaben der Deutschen Presseagentur zufolge hieß es, dass der Bund sich mit unter 25 Prozent beteiligen wolle. Eine Sperrminorität hätte für das Unternehmen und vor allem für die Konzernführung einen Haken, denn die Entscheidungen der Gesellschaft könnten durch den Bund blockiert werden. Mehr Mitsprache geht auf den Wunsch der SPD zurück. Wenn der Staat zum Mitunternehmer wird, ist oft Vorsicht geboten. Man vergleiche die Geschichte von Air France-KLM oder noch schlimmer die der Alitalia. Unterdessen scheinen die Zeichen auf Erholung an der Wall Street nicht zu verblassen. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 konnten durchweg stärker zulegen. Am stärksten gewann der NASDAQ100 hinzu, der um 2,01 Prozent auf 9.485,02 Punkte anstieg. Damit ist der NASDAQ100 nur noch 251,55 Punkte von seinem Rekordhoch entfernt, was unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen für eine massive Überbewertung sprechen dürfte.

Am heutigen Donnerstag ist der volkswirtschaftliche Handelskalender prall gefüllt. Vor allem werden eine Reihe Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe, das Dienstleistungsgewerbe und den Gesamtindex erwartet. Die Daten werden um 09:15 Uhr für Frankreich, um 09:30 Uhr für Deutschland, um 10:00 Uhr für die Eurozone, um 10:30 Uhr für Großbritannien und um 15:45 Uhr für die USA ausgewiesen. Vor allem aber könnte einmal mehr der Fokus auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA (auf Wochenbasis) zu richten sein, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Es ist mit nochmals rund 2,4 Millionen Anträgen zu rechnen, die die US-Arbeitslosenquote weiter antreiben werden. Zeitgleich wird der Philadelphia Fed Index für den Mai publiziert. Um 16:00 Uhr werden noch die Verkäufe bestehender Häuser zu bewerten sein. Von der Unternehmensseite werden unter anderem Quartalsberichte von Hewlett Packard Enterprises, Nvidia, Best Buy, Medtronic, TJX Companies, Hormel Foods, Intuit, Ross Stores und Palo Alto Networks erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen kurz vor ihrem jeweiligen Handelsschluss mehrheitlich leichte Kursgewinne auf. Die US-Futures notierten kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit durchweg mit geringen Kursverlusten. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.158 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,34 Prozent bei 11.223,71 Punkten aus dem Handel. Unverändert wäre auf den Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 30. April 2020 bei 11.235,57 Punkten bis zum Verlaufstief des 14. Mai 2020 bei 10.160,89 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableiten zu können. Die Widerstände wären demnach weiterhin bei 11.236 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.394/11.490/11.647 und 11.901 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen ebenso weiter bei den Marken von 10.983/10.826/10.699/10.572/10.415 und 10.161 Punkten in Betracht.

