Stuttgart (ots) - In Zeiten des "Social Distancing" erfreut sich das Online- Shopping zunehmender Beliebtheit. Doch funktioniert das auch mit Luxusuhren, welche bis zu 100.000.-Euro wert sind? Die Antwort: Problemlos!Die Firma Uhren 2000 GmbH mit dem Sitz in Bietigheim-Bissingen zirka 19 Kilometer nördlich von Stuttgart, hat sich auf ungetragene und getragene Markenuhren renommiertester Hersteller konzentriert. Der Onlineshop bietet gut betuchten Kunden die Möglichkeit sicher, und vom Sofa aus hochwertige Luxusuhren, die teilweise den Wert einer Luxus Karosse haben zu kaufen.Hierbei setzt das schwäbische Unternehmen auf Leistungsfähige Partner von Werttransporten. Der Wertversand erfolgt vollversichert und per persönlicher Übergabe bis vor Ihre Haustüre. Nun fragt sich sicher der ein oder andere wie man derartig hohe Kaufpreise absichern kann, ohne ein Risiko einzugehen. Uhren2000.de bietet daher seinen Kunden unter anderem den international bekannten Treuhänder PayPal an. Günstiger ist es jedoch, sich über den Online Shop für Markenuhren eine Trusted Shops Absicherung zu Buchen. Diese kostet momentan einmalig nur 9,90.- Euro und versichert Uhren Kaufpreise bis zu 20.000.-Euro. Uhren2000 hat sich vor allem auf sehr gut erhaltene und sehr gesuchte Luxusuhren spezialisiert. Hierzu zählen unter anderem gefragte Sportmodelle von Rolex, Taucheruhren von Patek Philippe, seltene Omega Uhren oder auch Luxusuhren von Audemars Piguet der Royal Oak Serie.Neben einer einfachen und schnellen Bestell-Abwicklung fokussiert sich der Shop auch auf Sonderangebote, um Bestellern einen besonderen Kauf Anreiz zu geben. Somit ist das kaufen von einigen Rolex Uhren erstaunlicherweise oft auch mit Rabatten möglich. Edler Markenschmuck wird jedoch nur auf Anfrage angeboten.Für diejenigen, die momentan nicht über eine Anschaffung einer neuen Armbanduhr nachdenken, wird ein wenig "Wellness" für die eigene Uhr angeboten. Kunden können Ihren Uhren durch eine Aufarbeitung neuen Glanz verleihen lassen oder auch eine Revision des Uhrwerkes dazu buchen. Alle arbeiten werden selbstverständlich in der Hauseigenen Werkstatt von einem zertifizierten Uhrmachermeister durchgeführt.Es kann also auch durchaus Spaß machen und nebenbei noch praktisch und günstiger sein sich ein wenig räumlich zu distanzieren!