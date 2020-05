Die Anleger in Frankfurt haben sich im Feiertagshandel am Donnerstag nicht aus der Deckung gewagt. Der Dax startete 1,2 Prozent schwächer bei 11.088 Punkten. Nach den Gewinnen der vergangenen Tage rückten nun wieder Zweifel an einer raschen Erholung der Wirtschaft in den Vordergrund.

Den vollständigen Artikel lesen ...