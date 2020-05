Mit dem Investieren in Aktien habe ich bereits während meiner Ausbildung angefangen - das war vor rund 14 Jahren, also irgendwann im Jahr 2006. ETFs kamen dann erst viel später dazu, ein richtig strukturiertes ETF-Depot habe ich erst seit 2018. Mit meinem heutigen Wissen würde ich definitiv anders anfangen - nämlich direkt mit einem 100-Euro-ETF-Sparplan! Wie ich diese 100 Euro im Monat mit meinen Vorausetzungen aus dem Jahr 2006, aber mit meinem heutigen Wissen in ETFs anlegen würde, erfährst du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...