Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne einheitliche Tendenz haben sich am Donnerstag die ostasiatischen Börsen gezeigt. Die Indizes bewegten sich zunächst in engen Grenzen um die Vortagesstände, zum Handelsende weiteten sich die Bewegungen zwar etwas aus, waren insgesamt aber weiter uneinheitlich mit leicht negativem Grundton. Günstige Vorgaben der Wall Street verpufften weitgehend. Dort waren die Anleger in Kauflaune, weil sie auf eine weitere Öffnung der Volkswirtschaften und ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur setzen.

In Seoul ging es den fünften Tag in Folge nach oben, diesmal um 0,4 Prozent. Vorläufige Außenhandelsdaten, die Anfang Mai einen neuerlichen Rückgang der koreanischen Exporte zeigten, seien von den Anlegern beiseite gewischt worden, hieß es. Sie hätten stattdessen weiter den Blick nach vorne gerichtet und die Hoffnung auf eine Erholung gespielt.

In Tokio gab der Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach auf 20.552 Punkte. Stark gesunkene Ex- wie Importe Japans im April drückten hier allenfalls leicht auf die Stimmung, da sie ohnehin erwartet wurden. Der Einbruch der Exporte fiel mit 21,9 Prozent zum Vorjahr dramatisch aus, allerdings hatten Ökonomen sogar einen Absturz um 22,7 Prozent befürchtet.

Als Bremsfaktor wurden an den asiatischen Märkten die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China genannt, die schnell auch wieder in gegenseitigen Handelsbeschränkungen eskalieren könnten. Daneben gab es beunruhigende Zahlen zur Ausweitung der Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen.

Warten auf den Nationalen Volkskongress

In Schanghai, wo es wie in Hongkong etwas nach unten ging mit dem Leitindex, warteten die Anleger auf den jährlich stattfindenden Nationalen Volkskongress, der Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen könnte. Der Druck sei hoch, hieß es. Nach Schätzung der Ratingagentur Fitch könnten 30 Prozent der chinesischen Arbeiter in den Städten des Landes ihren Arbeitsplatz während der Krise verloren haben.

Unter den Einzelaktien schnellten in Hongkong Viva Biotech Holdings um 9 Prozent nach oben, gestützt von Berichten über eine geplante Übernahme von 60 Prozent an Langhua Pharmaceutical. In Tokio ging es für Shimadzu dagegen um 1,9 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Präzisionsinstrumenten eine Dividendensenkung ankündigte und einen Einbruch des Nettogewinns um 50 Prozent. Taiheiyo Cement profitierten von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs und gewannen 12,8 Prozent.

In Sydney litten Rohstoffaktien laut Händlern unter Berichten, China könne die Kontrollen von Importen aus Australien verschärfen. Der entsprechende Subindex gab um 0,6 Prozent nach, Einzelwerte wie BHP, Rio Tinto und Fortescue verbilligten sich zwischen 0,6 und 2,2 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.550,40 -0,41% -16,96% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.552,31 -0,21% -12,94% 08:00 Kospi (Seoul) 1.998,31 +0,44% -9,07% 08:00 Schanghai-Comp. 2.867,92 -0,55% -5,97% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.276,85 -0,50% -13,55% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.009,74 +1,07% -8,23% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.557,45 -0,18% -20,51% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.453,02 +1,25% -9,67% 11:00 BSE (Mumbai) 31.063,38 +0,79% -24,80% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0971 -0,1% 1,0977 1,0812 -2,2% EUR/JPY 118,30 +0,2% 118,07 115,83 -3,0% EUR/GBP 0,8990 +0,2% 0,8970 0,8853 +6,2% GBP/USD 1,2204 -0,3% 1,2238 1,2213 -7,9% USD/JPY 107,81 +0,2% 107,56 107,12 -0,8% USD/KRW 1230,21 +0,2% 1227,53 1230,36 +6,5% USD/CNY 7,0983 +0,1% 7,0935 7,0976 +1,9% USD/CNH 7,1084 +0,1% 7,1047 7,1144 +2,1% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7503 7,7516 -0,5% AUD/USD 0,6568 -0,4% 0,6596 0,6465 -6,3% NZD/USD 0,6122 -0,3% 0,6141 0,5997 -9,1% Bitcoin BTC/USD 9.440,76 -1,1% 9.547,51 9.619,51 +30,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,14 33,49 +1,9% 0,65 -42,0% Brent/ICE 36,26 35,75 +1,4% 0,51 -42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,84 1.749,95 -0,7% -13,12 +14,5% Silber (Spot) 17,24 17,50 -1,5% -0,26 -3,4% Platin (Spot) 847,35 850,75 -0,4% -3,40 -12,2% Kupfer-Future 2,45 2,46 -0,3% -0,01 -12,9%

May 21, 2020 03:38 ET (07:38 GMT)

