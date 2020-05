Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: ThyssenKrupp mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 28.47%) - die längste Serie dieses Jahr: Tesla 10 Tage (Performance: 65.88%). Tagesgewinner war am Mittwoch Fresenius mit 7,18% auf 44,61 (176% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,71%) vor Slack mit 5,59% auf 31,35 (82% Vol.; 1W 3,81%) und Wienerberger mit 4,42% auf 17,95 (185% Vol.; 1W 10,87%). Die Tagesverlierer: Vipshop mit -4,40% auf 15,20 (148% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,19%), Lenzing mit -2,46% auf 43,70 (89% Vol.; 1W -3,64%), Österreichische Post mit -4,18% auf 29,80 (164% Vol.; 1W -9,42%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...