Der operative Gewinn dürfte 2019 im Vergleich zum Vorjahr sinken, teilte Generali am Donnerstag im norditalienischen Triest mit. Es sei aber schwer, die Folgen der Corona-Pandemie bereits genau abzuschätzen. Mit Einsparungen will der Konzern der Krise begegnen. Die Aktie stand am Donnerstag mit Abschlägen von zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...