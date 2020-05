FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS FIRST DERIVATIVES PL PRICE TARGET TO 2200 (2750) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 125 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES CAPITAL DRILLING WITH 'BUY' - TARGET 77 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PT TO 331 (406) PENCE - UNDERPERFORM - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TP 305 (325) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2660 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 730 (850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 204 (181) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 80 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES PETS AT HOME WITH 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 205 (214) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 115 (125) P - 'EQUAL-W.' - RBC CUTS EXPERIAN PLC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TP 2700 (2500) PENCE - RBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1230 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



