Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.In einem Umfeld, in dem die Weltwirtschaft dem IWF zufolge im Jahr 2020 um 3% sinken dürfte, hätten die Märkte im April den Trend seit den Tiefstständen vom 23 März verlängert. Die Maßnahmen wie Ausgangs- und Kontaktsperren hätten zur Folge gehabt, dass die veröffentlichten Zahlen im Luftverkehr, im Einzelhandel, in der Werbung und beim Verbrauch völlig ihren Sinn verloren hätten. Im 1. Quartal sei das annualisierte BIP in den USA um -4,8% und in der Eurozone um -3,8% zurückgegangen (Frankreich, Spanien und Italien seien die am stärksten betroffenen Länder). Die von den Regierungen zur Stützung der Erträge und des Wirtschaftsgefüges ergriffenen haushaltspolitischen Maßnahmen würden sich weltweit auf Tausende von Milliarden belaufen. ...

