FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BUENOS AIR. 17/23 REGS XS1566193295
BUENOS AIR. 07/28 REGS BQQM XS0290125391
AB/FROM ONWARDS 21.05.2020 11:54 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BUENOS AIR. 17/23 REGS XS1566193295
BUENOS AIR. 07/28 REGS BQQM XS0290125391
AB/FROM ONWARDS 21.05.2020 11:54 CET
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