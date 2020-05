NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat Boeing mit "Outperform" und einem Kursziel von 164 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Er sei sich der Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunktes, wann die 737-Max wieder in Betrieb genommen werde und auch hinsichtlich des allgemeinen Zustandes der Luftfahrtbranche durchaus bewusst, schrieb Analyst Michael Eisen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er halte jedoch die Sparte Verteidigung des US-Flugzeugbauers für unterbewertet und sehe für die Aktie derzeit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 16:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 16:10 / ET



US0970231058

