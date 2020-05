Nach dem fast 900 Punkte-Anstieg, entsprechend etwa 4 Prozent, seit Ende der Vorwoche, zeichnen sich für den Start am Donnerstag leichtere Kurse ab. Ausgelöst wurden die kräftigen Gewinne von Nachrichten über Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs und Hoffnungen, dass Lockerungen der Abriegelungen des öffentlichen Lebens wieder wirtschaftliche Impulse bewirken werden.

Der vorletzte Handelstag der Woche vor dem verlängerten Wochenende - in den USA findet am Montag ein Feiertag statt - ist gespickt mit Konjunkturdaten, die das Potenzial haben, für Impulse zu sorgen.

Besonders im Fokus stehen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, nachdem in den Vorwochen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung geradezu in den Himmel geschossen waren. Für die zurückliegende Woche rechnen Ökonomen mit 2,94 Millionen Anträge und einer Fortsetzung der Entspannung. In der Woche zuvor waren es noch 2,98 Millionen Anträge, zu den Hochzeiten über 6 Millionen.

Auch der Philadelphia-Fed-Index, besonders aber die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor werden von den Marktteilnehmern auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie genau abgeklopft werden - mithin auch auf mögliche Silberstreifen. Berichtet werden außerdem noch die Frühindikatoren und Immobiliendaten im April.

Etwas auf die Stimmung drücken die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China. Am späten Mittwoch hatte US-Präsident Trump China erneut Fehlinformationen und Propagandaattacken vorgeworfen. Hinzu kommt, dass der US-Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das dazu führen könnte, dass chinesische Unternehmen nicht mehr an US-Börsen notieren lassen dürfen. "Die ganze Handelsrhetorik schürt Unsicherheit, und das auf einem Markt der schon von jeder Menge Unsicherheit geplagt ist", sagt Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management. Das könne zu größeren Schwankungen führen.

Unternehmensseitig sorgen Apple und Google für Gesprächsstoff. Die beiden Technologiekonzerne haben Gesundheitsbehörden weltweit eine Plattform zur Rückverfolgung von möglichen Corona-Kontaktpersonen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereitgestellt. "Ab heute ist unsere Technologie für die Gesundheitsbehörden verfügbar", teilten sie mit. Tracking-Apps sollen mithilfe der Bluetooth-Technologie dafür sorgen, dass Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schneller ausfindig gemacht und informiert werden können. Apple liegen auf Nasdaq.com vorbörslich 0,6 und Google 0,4 Prozent zurück.

Expedia nach Zahenlvorlage fest - Take-Two schwach

Expedia ziehen um 2,6 Prozent an. Das Online-Reisebüro hat einen Quartalsverlust von 1,3 Milliarden Dollar gemeldet, der bereinigt noch etwas höher ausfiel als ohnehin erwartet. Der Umsatz traf mit 2,21 Milliarden dagegen die Analystenschätzung. Expedia-Chef Kern betonte bei Vorstellung der Zahlen, sein Unternehmen habe früher als andere Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ergriffen.

Für Take-Two Interactive Software geht es nach den Quartalszahlen um 4,5 Prozent bergab. Der Videospiele-Experte übertraf mit einem Nettogewinn von 122,7 (56,8) Millionen Dollar die Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz übertraf mit 760,5 (539) Millionen die Konsensschätzung von 582 Millionen ebenfalls. Zur dennoch negativen Kursreaktion verweisen Beobachter auf Gewinnmitnahmen, zumal die guten Zahlen schon im Kurs vorweggenommen worden sein dürften.

