FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

FREITAG: In Dänemarkt findet kein Handel statt und in den USA ist der Handel am Anleihemarkt auf 20:00 Uhr (MESZ) verkürzt.

AKTIENMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.956,25 -0,68% -8,57% Euro-Stoxx-50 2.907,00 -1,20% -22,38% Stoxx-50 2.847,15 -0,94% -16,33% DAX 11.070,19 -1,37% -16,45% FTSE 6.018,60 -0,80% -19,56% CAC 4.452,30 -0,99% -25,52% Nikkei-225 20.552,31 -0,21% -13,12% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,87 0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,24 33,49 +2,2% 0,75 -41,8% Brent/ICE 36,48 35,75 +2,0% 0,73 -42,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,69 1.749,95 -0,9% -15,26 +14,3% Silber (Spot) 17,20 17,50 -1,7% -0,31 -3,7% Platin (Spot) 841,50 850,75 -1,1% -9,25 -12,8% Kupfer-Future 2,45 2,46 -0,2% -0,01 -12,8%

Die Ölpreise legten nach den unerwartet zurückgegangenen US-Rohöllagerbeständen weiter zu. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 2,3 Prozent auf 34,25 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuerte sich um 2,0 Prozent je Barrel auf 36,46 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem fast 900 Punkte-Anstieg seit Ende der Vorwoche, zeichnen sich für den Start am Donnerstag leichtere Kurse ab. Ausgelöst wurden die kräftigen Gewinne von Nachrichten über Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs und Hoffnungen, dass Lockerungen der Abriegelungen des öffentlichen Lebens wieder wirtschaftliche Impulse bewirken werden. Für Impulse könnten zahlreiche Konjunkturdaten sorgen. Besonders im Fokus stehen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, nachdem in den Vorwochen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung geradezu in den Himmel geschossen waren. Etwas auf die Stimmung drücken die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China. Am späten Mittwoch hatte US-Präsident Trump China erneut Fehlinformationen und Propagandaattacken vorgeworfen. Hinzu kommt, dass der US-Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das dazu führen könnte, dass chinesische Unternehmen nicht mehr an US-Börsen notieren dürfen. Unternehmensseitig sorgen Apple und Google für Gesprächsstoff. Die beiden Technologiekonzerne haben Gesundheitsbehörden weltweit eine Plattform zur Rückverfolgung von möglichen Corona-Kontaktpersonen bereitgestellt. Expedia ziehen um 2,6 Prozent an. Das Online-Reisebüro hat einen Quartalsverlust gemeldet, der bereinigt noch etwas höher ausfiel als ohnehin erwartet. Der Umsatz traf dagegen die Analystenschätzung. Für Take-Two geht es nach den Quartalszahlen um 4,5 Prozent bergab. Der Videospiele-Experte übertraf die Erwartungen der Wall Street. Zur dennoch negativen Kursreaktion verweisen Beobachter auf Gewinnmitnahmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2.400.000 zuvor: 2.981.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -40,0 zuvor: -56,6 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 30,0 zuvor: 26,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,0 zuvor: 36,1 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: -6,7% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -19,5% gg Vm zuvor: -8,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den überraschend deutlichen Aufschlägen am Vortag und insbesondere der Hausse am Montag zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag mit Abgaben. Marktteilnehmer sprechen auf Grund des Feiertages Christi Himmelfahrt von einem ruhigen Geschäft. Zum Großteil dürfte es sich bei den Verkäufen um Gewinnmitnahmen handeln. Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland stützten am Vormittag nur kurz. Lufthansa gewinnen gegen den schwachen Markt 6 Prozent, nachdem die Fluglinie bestätigt hat, dass eine Einigung auf ein Rettungspaket mit der Bundesregierung fast erreicht ist. Das Paket sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als KfW-Darlehen. Außerdem soll sich Berlin im Zuge einer Kapitalerhöhung mit 20 Prozent an Lufthansa beteiligen. Das Paket wird seit längerem erwartet und an der Börse positiv weil alternativlos gewertet. Nach dem Zwischenbericht für das erste Quartal notieren Aviva in einem schwachen Gesamtmarkt an der Londoner Börse 0,4 Prozent fester. Die Citigroup spricht von einem beruhigenden Bericht - das Neugeschäft habe sich gut entwickelt und die Liquiditätslage sei weiterhin robust. Positiv heben die Analysten zudem hervor, dass der Versicherer die Ziele für 2022 bestätigt habe. Nach Geschäftszahlen verlieren Generali 2,8 Prozent. Das operative Ergebnis ist im ersten Quartal zwar etwas über der Schätzung von Equita ausgefallen. Das Nettoergebnis blieb mit 113 Millionen Euro aber klar unter der Schätzung der Analysten von 744 Millionen Euro. Das dürfte vor allem an Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stehen. Generali rechnet mit negativen Corona-Effekten auf den Gewinn im weiteren Jahresverlauf. Altice reagieren mit Abschlägen von 15 Prozent auf die Veröffentlichung der Erstquartalszahlen. Der Abverkauf in der Höhe überrascht, denn die Zahlen sind so schlecht nicht ausgefallen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0984 +0,06% 1,0954 1,0993 -2,1% EUR/JPY 118,35 +0,23% 118,01 118,04 -2,9% EUR/CHF 1,0608 +0,17% 1,0587 1,0600 -2,3% EUR/GBP 0,8983 +0,14% 0,8988 0,8968 +6,1% USD/JPY 107,74 +0,17% 107,72 107,37 -1,0% GBP/USD 1,2229 -0,08% 1,2188 1,2260 -7,7% USD/CNH (Offshore) 7,1143 +0,14% 7,1146 7,0988 +2,1% Bitcoin BTC/USD 9.368,51 -1,87% 9.501,52 9.609,26 +29,9%

Am Devisenmarkt gibt der Euro seine zuletzte aufgebauten Gewinne gegenüber dem Dollar etwas ab. Der Euro notiert aktuell bei 1,0988 Dollar gegenüber 1,0993 am Mittwochabend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ohne einheitliche Tendenz haben sich am Donnerstag die ostasiatischen Börsen gezeigt. In Seoul ging es den fünften Tag in Folge nach oben. Vorläufige Außenhandelsdaten, die Anfang Mai einen neuerlichen Rückgang der koreanischen Exporte zeigten, seien von den Anlegern beiseite gewischt worden, hieß es. Sie hätten stattdessen weiter den Blick nach vorne gerichtet und die Hoffnung auf eine Erholung gespielt. In Tokio drückten die stark gesunkenen Ex- wie Importe im April allenfalls leicht auf die Stimmung, da sie ohnehin erwartet wurden. Als Bremsfaktor wurden an den asiatischen Märkten die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China genannt, die schnell auch wieder in gegenseitigen Handelsbeschränkungen eskalieren könnten. In Schanghai warteten die Anleger auf den jährlich stattfindenden Nationalen Volkskongress, der Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen könnte. Der Druck sei hoch, hieß es. In Hongkong stiegen Viva Biotech Holdings um 9 Prozent nach oben, gestützt von Berichten über eine geplante Übernahme von 60 Prozent an Langhua Pharmaceutical. In Tokio ging es für Shimadzu dagegen um 1,9 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Präzisionsinstrumenten eine Dividendensenkung ankündigte und einen Einbruch des Nettogewinns um 50 Prozent. Taiheiyo Cement profitierten von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs und gewannen 12,8 Prozent. In Sydney litten Rohstoffaktien unter Berichten, China könne die Kontrollen von Importen aus Australien verschärfen. Der entsprechende Subindex gab um 0,6 Prozent nach, Einzelwerte wie BHP, Rio Tinto und Fortescue verbilligten sich zwischen 0,6 und 2,2 Prozent.

CREDIT

Nach besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus Europa engen sich die Renditedifferenzen am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag ein. In Frankreich und Deutschland sind sowohl die Indizes für das verarbeitende wie das dienstleistende Gewerbe klar besser als erwartet ausgefallen, entsprechend auch in der EU insgesamt. Die Daten liegen zwar weiter klar unter dem Expansionsschwellenwert von 50, dennoch sind sie eine mögliche positive Indikation für die zukünftigen Ausfallraten. Der kräftige Rückgang beim Crossover dürfte auch mit anhaltenden Spekulationen im Markt zu tun haben, dass die EZB schon bald mit dem Kauf von sogenannten Fallen Angels beginnen dürfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Apple und Google stellen gemeinsame Corona-Tracking-Technologie zur Verfügung

