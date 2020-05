In der Woche bis zum 16. Mai gab es in den USA 2.438.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie die vom US-Arbeitsministerium (DOL) am Donnerstag veröffentlichten Daten ergaben. Diese Zahl fiel etwas schlechter aus als die Markterwartung von 2,4 Millionen. Wichtige Punkte "Der gleitende 4-Wochen-Durchschnitt lag bei 3.042.000, ein Rückgang ...

