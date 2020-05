Ort des Tages: Eaton Kompetenzzentrum Schrems. Eaton ist ein Energiemanager. In Österreich unterhält man neben der Zentrale in Wien-Floridsdorf auch ein Kompetenzzentrum für Gebäudeautomation in Schrems. Hier stellen rund 1000 Mitarbeiter Raumtemperaturregler und andere Komponenten für die Gebäudeautomation her. Und schrieb Geschichte: Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde der FI-Schalter erfunden. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.05.)

