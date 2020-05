FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den überraschend deutlichen Aufschlägen am Vortag und vor allem der Hausse am Montag zeigten sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag mit Abgaben. Marktteilnehmer sprachen von einem dünnen Geschäft aufgrund Christi Himmelfahrt in Deutschland. Viele Teilnehmer nutzen den Feiertag, an dem in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz nicht gehandelt wurde, für ein langes Wochenende. Am Montag folgen zudem in den USA und in Großbritannien Feiertage.

Der DAX fiel um 1,4 Prozent auf 11.066 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 schloss 1,3 Prozent niedriger bei 2.905 Punkten.

Als belastend wurden Aussagen des Direktors der US-Gesundheitsbehörde eingestuft, der vor einer weiteren Infektionswelle im Herbst warnte. Damit einher ging die Befürchtung, dass es zu neuen Abriegelungsmaßnahmen kommt, die die Wirtschaft belasten würden. Zudem hatte US-Präsident Trump China erneut Fehlinformationen und Propagandaattacken vorgeworfen, was der bereits angekratzten Beziehung der beiden Weltmächte nicht dienlich ist.

Weltweite Zahl an Corona-Neuinfektionen so hoch wie nie zuvor

Auch die jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) trugen nicht zur Beruhigung bei. Die WHO meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde befürchtet insbesondere schwerwiegende Folgen für ärmere Länder.

Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland stützten am Vormittag nur kurz. In beiden Ländern sind sowohl die Indizes für das verarbeitende wie das dienstleistende Gewerbe klar besser als erwartet ausgefallen. Sie liegen aber weiter deutlich unter dem Expansionsschwellenwert von 50. Aber auch in den USA belegt der Konjunkturindikator, dass das Tief zunächst im April gesehen wurde, per Mai ging es bereits wieder leicht nach oben.

Lufthansa nach Rettungspaket im Plus - Lage bleibt aber schwierig

Lufthansa gewannen gegen den Markt 2,7 Prozent, nachdem die Fluglinie bestätigt hatte, dass eine Einigung auf ein Rettungspaket mit der Bundesregierung fast erreicht ist. Das Paket sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als KfW-Darlehen. Außerdem soll sich Berlin im Zuge einer Kapitalerhöhung mit 20 Prozent an Lufthansa beteiligen.

Die Fluglinie wird im Gegenzug auf Dividendenzahlungen verzichten müssen, auch erhält die Regierung zwei Sitze im Aufsichtsrat. Das Paket wird seit längerem erwartet und an der Börse als positiv weil alternativlos angesichts der dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie gewertet.

Nach Geschäftszahlen verloren Generali 3 Prozent. Das operative Ergebnis ist im ersten Quartal zwar etwas über der Schätzung des italienischen Analysehauses Equita ausgefallen. Das Nettoergebnis blieb mit 113 Millionen Euro aber klar unter der Schätzung der Analysten von 744 Millionen Euro. Das dürfte vor allem an Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stehen.

Astrazeneca im Plus - USA zahlen für möglichen Corona-Impfstoff

Fast täglich gibt es momentan Nachrichten über mögliche Coronavirus-Impfstoffe. Nun will die US-Regierung bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar an den britischen Pharmakonzern Astrazeneca (plus 0,9 Prozent) zahlen, um sich die Belieferung mit einem möglichen Coronavirus-Impfstoff zu sichern, der bereits Anfang Oktober verfügbar sein könnte. Während die Kapazitäten für die Produktion vorhanden seien, müsse der Impfstoff nun noch wirken, hieß es von den Analysten der UBS. Er befinde sich derzeit in einer Phase I/II-Studie, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollten. Präklinische Daten hätten gezeigt, dass kein geimpfter Rhesusaffe bei der Autopsie Anzeichen einer Lungenentzündung aufgewiesen habe, wohl aber zwei Drittel der nicht geimpften Affen. Dieser Test sei nicht unumstritten, daher werde nun auf das Ergebnis einer Studie mit 1.000 ausgewählten Patienten gewartet. Sollte diese positiv verlaufen, könnte bereits ab dem Sommer eine Impfstoffstudie mit 30.000 Personen in den USA starten.

Für die Aktie von Whitbread ging es um 13,4 Prozent nach unten, nachdem der britische Betreiber der Budget-Hotelkette eine Kapitalerhöhung zu Stärkung der Bilanz angekündigt hatte. Die neuen Aktien gibt es zu 1.500 Pence, was einem Abschlag von 47 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs bedeutet - und mit dem Verhältnis 1 zu 2 eine massive Verwässerung birgt. Damit ist die Bilanz des Unternehmens nach Aussage der Jefferies-Analysten wieder in einer starken Position. Die 2020er Zahlen, das Geschäftsjahr endete bereits am 28. Februar 2020 und damit vor dem Beginn der Corona-Krise, fielen wie erwartet aus. Ab 11. Mai sind zumindest die Hotels in Deutschland wieder geöffnet, in Großbritannien werden die Türen in Absprache mit der Regierung wieder geöffnet.

.=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 2.904,98 -37,41 -1,3% -22,4% Stoxx-50 2.847,49 -26,54 -0,9% -16,3% Stoxx-600 340,26 -2,56 -0,7% -18,2% XETRA-DAX 11.065,93 -157,78 -1,4% -16,5% FTSE-100 London 6.015,25 -51,91 -0,9% -19,6% CAC-40 Paris 4.445,45 -51,52 -1,1% -25,6% AEX Amsterdam 522,81 -8,25 -1,6% -13,5% ATHEX-20 Athen 1.451,11 -4,77 -0,3% -36,9% BEL-20 Bruessel 2.940,62 -54,07 -1,8% -25,7% BUX Budapest 35.494,52 -141,00 -0,4% -23,0% OMXH-25 Helsinki 0,00 0,00 0,0% -10,8% ISE NAT. 30 Istanbul 119.190,26 +776,99 +0,7% -14,2% OMXC-20 Kopenhagen 0,00 0,00 0,0% +7,8% PSI 20 Lissabon 4.223,33 -8,38 -0,2% -19,2% IBEX-35 Madrid 6.686,10 +2,50 +0,0% -30,0% FTSE-MIB Mailand 17.087,06 -126,05 -0,7% -26,8% RTS Moskau 1.206,28 -19,19 -1,6% -22,1% OBX Oslo 0,00 0,00 0,0% -15,1% PX Prag 869,69 -8,88 -1,0% -22,0% OMXS-30 Stockholm 0,00 0,00 0,0% -12,2% WIG-20 Warschau 1.637,84 -14,80 -0,9% -23,8% ATX Wien 2.099,53 -46,19 -2,2% -31,7% SMI Zuerich 0,00 0,00 0,0% -7,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,50 -0,03 -0,74 US-Zehnjahresrendite 0,66 -0,02 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0952 -0,23% 1,0954 1,0993 -2,4% EUR/JPY 117,99 -0,08% 118,01 118,04 -3,2% EUR/CHF 1,0630 +0,38% 1,0587 1,0600 -2,1% EUR/GBP 0,8959 -0,12% 0,8988 0,8968 +5,9% USD/JPY 107,72 +0,15% 107,72 107,37 -1,0% GBP/USD 1,2222 -0,14% 1,2188 1,2260 -7,8% USD/CNH (Offshore) 7,1259 +0,30% 7,1146 7,0988 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.081,76 -4,88% 9.501,52 9.609,26 +26,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,83 33,49 +1,0% 0,34 -42,5% Brent/ICE 36,18 35,75 +1,2% 0,43 -43,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,47 1.749,95 -1,5% -26,49 +13,6% Silber (Spot) 17,07 17,50 -2,5% -0,43 -4,4% Platin (Spot) 830,00 850,75 -2,4% -20,75 -14,0% Kupfer-Future 2,43 2,46 -1,2% -0,03 -13,7% .===

