WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu niedrigen Fleischpreisen:



"Anstatt auf Aldi mit dem Finger zu zeigen - bei der nächsten Preiskampagne ist dann vielleicht Lidl an der Reihe -, sollten sich die Verbraucher lieber an die eigene Nase fassen. Der Anteil von Bio-Fleisch aus besserer Haltung steigt zwar, doch ein Blick in die Kühltheken der Discounter und Supermärkte offenbart, wo die Präferenzen der Kunden liegen: Es dominiert Billigfleisch aus schlechter Haltung."/al/DP/he

