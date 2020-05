HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung' zu 3. Liga:



"Es wirkt die Tage so, als gäbe sich der Deutsche Fußball-Bund allergrößte Mühe, sein ohnehin angekratztes Image weiter zu verschlechtern. Anders kann man sich die Herangehensweise in Sachen 3. Liga nicht erklären. Am Donnerstag hat das krude Vorgehen des DFB den Höhepunkt erreicht. Die Vereine wurden nach wochenlangem Streit um die Wiederaufnahme des Spielbetriebes vor vollendete Tatsachen gestellt: Am 30. Mai soll die Saison fortgesetzt werden. Basta, Widerspruch zwecklos! Dabei wurde nur wenige Tage vorher vom Verband an die Vereine weitergegeben, es gäbe keine konkreten Pläne. Zuerst würden die Entwicklungen in der Politik abgewartet, so die Aussage."/al/DP/he

