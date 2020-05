Medieninformation

Baloise erweitert Ökosystem Home durch Beteiligung an «Batmaid»

Basel, 22.05.2020. Mit der Kooperation und Investition in die digitale Plattform für Hausreinigungsdienstleistungen «Batmaid» baut die Baloise ihre Angebotspalette im Ökosystem «Home» weiter aus. Batmaid ermöglicht Kunden innerhalb einer Minute, versichertes und qualifiziertes Reinigungspersonal online anzustellen.

Im Rahmen der strategischen Phase «Simply Safe» erwirbt die Baloise eine Minderheitsbeteiligung am Schweizer Unternehmen Batmaid, eine Plattform für Haushaltsreinigungen auf Abruf. Mit ihrer Beteiligung will sich die Baloise als Servicedienstleisterin im Netzwerk rund um das Thema «Haus und Wohnen» weiter etablieren. «Der Bereich Cleaning ist ein Eckpfeiler des Home-Ökosystems, den die Baloise mit ihrer Investition in Batmaid festigen möchte. Das Konzept von Batmaid bietet Kunden einen Service, der einfach zu handhaben ist und trägt der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung - ganz im Sinne unserer ‹Simply Safe›-Strategie», so Yannick Hasler, Leiter Privatkunden bei der Baloise.

Qualifiziertes Hausreinigungspersonal einfach online anstellen

Batmaid ist eine Plattform, die es Kunden ermöglicht, innert 60 Sekunden vorselektiertes und versichertes Hausreinigungspersonal für eine einmalige oder regelmässige Reinigung online anzustellen. Der Kunde gibt seine Postleitzahl an, wählt den gewünschten Service und Batmaid schlägt ihm die zur Verfügung stehenden Haushaltshilfen vor. Mit seinem integrierten Treuhandservice kümmert sich das Unternehmen im Namen seiner Kunden um die Anmeldung und Zahlung der Lohnsteuer. Dem Reinigungspersonal bringt die Plattform deklarierte Arbeit mit Sozialversicherungsschutz.

Synergiepotential innerhalb des Ökosystems «Home»

Die Investition in Batmaid ist nach Devis.ch, Bubble Box und MOVU bereits die vierte Beteiligung der Baloise im Aufbau ihres Ökosystems «Home». Damit erweitert die Baloise ihre Produktpalette innerhalb dieses Ökosystems um einen weiteren mehrwertschaffenden Dienstleister.

Über Batmaid

Andreas Schollin-Borg und Eric Laudet gründeten Batmaid im April 2015. Mittlerweile zählt das Unternehmen mit Sitz im Kanton Waadt 50 Mitarbeitende und mehr als 2'000 registrierte Haushaltshilfen.

