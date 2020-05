Die Bundesregierung will die von der Coronakrise hart getroffene Lufthansa mit einem milliardenschweren Hilfspaket vor der Pleite bewahren. Das Unternehmen nannte in der Nacht zum Donnerstag in einer Pflichtmitteilung Details der bis zu neun Milliarden Euro umfassenden staatlichen Finanzspritze.

