Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 22.05.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 628 internationalen Medien
REKORD-DEAL für diese Goldaktie! Das macht sprachlos...
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JBZD ISIN: BMG0130N1130 Ticker-Symbol: KWN1 
Frankfurt
15.05.20
09:16 Uhr
0,016 Euro
-0,002
-11,11 %
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
AGRITRADE RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AGRITRADE RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGRITRADE RESOURCES
AGRITRADE RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGRITRADE RESOURCES LTD0,016-11,11 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.