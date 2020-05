Nachdem der Ölpreiskrieg und die Corona-Krise halbwegs verdaut worden sind, konnte Rohöl der Nordseesorte Brent Crude Mitte April nach einem Verlaufstief bei 15,98 US-Dollar eine Trendwende zur Oberseite vollziehen und zu aller erst in den Bereich von 30,00 US-Dollar zulegen. Nach einer kurzen Pause in diesem Bereich setzte der Ölpreis seine Erholung an die favorisierte Kursmarke von 36,00 US-Dollar fort. Dort allerdings machen sich nun Gewinnmitnahmen bemerkbar, aus technischer Sicht wurde sogar ein kleines Top etabliert und spricht für einen kurzfristig rückläufigen Ölpreis. Dies könnten Anleger zum Anlass für ein Investment auf der Unterseite nehmen, da bis zur nächsten großen Unterstützung noch reichlich Platz vorhanden ist.

Sauberer Kursverlauf

Die letzten drei Tageskerzen offenbaren eine kleine Top-Formation im Bereich von 36,00 US-Dollar, kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten in den Bereich der Hochs ...

