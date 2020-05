Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem verlängerten Wochenende wegen des "Memorial Day" nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags Memorial Day.

TAGESTHEMA

Im Zeichen der Corona-Krise und der Konflikte um die Zukunft von Hongkong hat in Peking die diesjährige Tagung des Nationalen Volkskongresses begonnen. Gleich zu Beginn wurde der Versammlung am Freitag der Entwurf eines neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong vorgelegt, das dort neue Unruhen auslösen könnte. Anführer der pro-demokratischen Kräfte in Hongkong verurteilten das Vorhaben als Anschlag auf die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone. Die Tagung der rund 3.000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes begann mit einer Schweigeminute für die Todesopfer der Pandemie. In der Volksrepublik sind nach Angaben der Behörden rund 4.600 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Pandemie scheint in der Volksrepublik jedoch seit Wochen weitgehend unter Kontrolle zu sein, darauf deuten zumindest die offiziellen chinesischen Statistiken hin. In seiner Eröffnungsrede kündigte Li an, dass China "das Rechtswesen und die Mechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit" in Hongkong stärken wolle. Durch das neue Gesetz soll nach Angaben der Führung in Peking die Umsetzung eines Hongkonger Verfassungsartikels gegen "Subversion" erreicht werden. "Dies ist das Ende von Hongkong", sagte der dortige Oppositionsabgeordnete Dennis Kwok. Auch aus Washington kam massive Kritik an dem Gesetzesvorhaben. US-Präsident Donald Trump drohte mit einer "starken" Reaktion seiner Regierung. Das Gesetz soll für die Umsetzung von Artikel 23 der Hongkonger Verfassung sorgen. Dieser sieht vor, dass die Sonderverwaltungszone mittels eigener Gesetze "Verrat, Spaltung, Aufwiegelung (und) Subversion" gegen die Regierung in Peking zu verhindern hat. Der Artikel wurde aber wegen Widerstands in der Hongkonger Bevölkerung nie angewendet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In China veröffentlicht u.a. folgendes Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future n.def. n.def. S&P-500-Indikation 2.920,50 -0,71% Nasdaq-100-Indikation 9.289,50 -0,77% Nikkei-225 20.359,14 -0,94% Hang-Seng-Index 23.018,85 -5,19% Kospi 1.908,27 -4,51% Shanghai-Composite 2.818,82 -1,71% S&P/ASX 200 5.499,50 -0,92%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schweach - Im Fokus steht die Börse in Hongkong, wo es zu drastischen Verlusten kommt. Grund ist das neue "Sicherheitsgesetz", das der Nationale Volkskongress in Peking zur Abstimmung eingereicht hat. Auch an den übrigen Märkten sind querbeet rote Vorzeichen zu sehen, nachdem es zum Teil im frühen Geschäft noch kleinere Gewinne gegeben hatte. Belastet werden die Märkte auch etwas von den verhaltenen Vorgaben der Wall Street, die im Minus geschlossen hatte. In Schanghai geht es um 1,3 Prozent nach unten, in Tokio um 0,8 Prozent, in Sydney um 0,7 Prozent und in Seoul nach zuvor fünf Tagen in Folge mit Zuwächsen um 1,5 Prozent. Die von Peking angedachten Maßnahmen zur Bekämpfung der Hongkonger Demokratiebewegung gefährden möglicherweise auch den Status der Zone als ein führendes globales Finanzzentrum, wie Teilnehmer sagen. Derweil hat US-Präsident Donald Trump zugesichert, er werde das Thema sehr konsequent angehen, falls China mit den Maßnahmen voranschreite. Derweil verzichtet die chinesische Regierung laut Premier Li Keqiang auf ein numerisches Ziel für das Wirtschaftswachstum 2020 und begründet dies mit den Unsicherheiten rund um die Pandemie.

US-NACHBÖRSE

Ungeachtet starker Zahlen hat die Aktie von Nvidia am Donnerstag im nachbörslichen Geschäft leicht nachgegeben. Der US-Grafikkarten-Spezialist gehört zu den Gewinnern während der Covid-19-Pandemie und hat in seinem Erstquartal Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. Zum einen profitierte die Gesellschaft davon, dass viele Menschen ins Home Office gewechselt sind, zum anderen wuchs die Nutzung von Videospielen. Für das laufende Quartal zeigte sich Nvidia optimistisch und rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum. Die Aktie verlor 0,4 Prozent auf 349,50 Dollar. Allerdings hat sie seit Jahresbeginn als "Pandemiegewinner" bereits rund 50 Prozent gutgemacht und damit die starke Entwicklung vorweggenommen.'Die Aktie von Hewlett Packard Enterprises (HPE) stürzte um 5,4 Prozent auf 9,80 Dollar ab. Das Unternehmen hat im Gefolge eines massiven Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartal einen hohen Verlust verbucht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.474,12 -0,41 -101,78 -14,24 S&P-500 2.948,51 -0,78 -23,10 -8,74 Nasdaq-Comp. 9.284,88 -0,97 -90,90 3,48 Nasdaq-100 9.377,99 -1,13 -107,03 7,38 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 968 Mio 921 Mio Gewinner 1.328 2.361 Verlierer 1.906 587 Unverändert 94 57

Leichter - Gewinnmitnahmen dominierten. Dazu belasteten die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China. Dazu zeigten neue Konjunkturdaten, dass es um die US-Wirtschaft nicht gut bestellt ist. So beantragten abermals mehr Menschen Arbeitslosenhilfe als erwartet, wenn auch weniger als in der Vorwoche. Der Philadelphia-Fed-Index lag im Mai tiefer in negativem Terrain als erwartet, und US-Einkaufsmanagerindizes erholten sich im Mai zwar etwas stärker als von Ökonomen vorhergesagt, blieben aber dennoch weit unterhalb der Expansionsschwelle. Expedia gaben nach Vorlage von Zahlen mit Licht und Schatten 3,2 Prozent nach. Für Take-Two Interactive Software ging es trotz guter Quartalszahlen um 5,9 Prozent abwärts. Beobachter sprachen hier von Gewinnmitnahmen. Der Medizintechnikkonzern Medtronic verfehlte in seinem vierten Geschäftsquartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Mit der Aktie ging es um 2,7 Prozent nach unten. Abbott Laboratories gewannen 0,3 Prozent. Der Pharmahersteller hat von der britischen Regierung den Auftrag zur Lieferung von Millionen von Corona-Antikörpertests erhalten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,16 -104,9 5 Jahre 0,34 0,5 0,33 -158,8 7 Jahre 0,51 -1,3 0,52 -173,8 10 Jahre 0,66 -1,7 0,68 -178,1 30 Jahre 1,38 -1,6 1,40 -168,4

Die Kursverluste an den Aktienmärkten verschafften dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 1,7 Basispunkte auf 0,66 Prozent. Gefragt war auch die 20-jährige Anleihe, die das US-Finanzministerium erstmals seit 1986 am Mittwoch wieder emittiert hatte. Ihre Rendite sank auf 1,165 Prozent, nachdem sich bei der Auktion am Vortag eine Rendite von 1,22 Prozent ergeben hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 % YTD EUR/USD 1,0925 -0,2% 1,0948 1,0968 -2,6% EUR/JPY 117,40 -0,4% 117,86 118,29 -3,7% EUR/GBP 0,8947 -0,1% 0,8955 0,8990 +5,7% GBP/USD 1,2211 -0,1% 1,2224 1,2202 -7,9% USD/JPY 107,45 -0,2% 107,66 107,82 -1,2% USD/KRW 1236,79 +0,3% 1233,59 1229,80 +7,1% USD/CNY 7,1212 +0,1% 7,1153 7,0980 +2,3% USD/CNH 7,1416 +0,1% 7,1361 7,1081 +2,5% USD/HKD 7,7548 +0,0% 7,7546 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6537 -0,4% 0,6561 0,6566 -6,7% NZD/USD 0,6108 -0,2% 0,6120 0,6120 -9,3% Bitcoin BTC/USD 8.993,26 -1,1% 9.095,01 9.455,26 +24,7%

Der Euro kam zum Dollar leicht zurück. Beobachter verwiesen auf die schwachen US-Konjunkturdaten, die dem Dollar in seiner Funktion als Fluchtwährung in Krisenzeiten aber Zulauf beschert hätten. Zudem habe die Unterstützung für den Euro durch den Anfang der Woche von Deutschland und Frankreich vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds nachgelassen. Der Euro notierte im späten US-Handel bei rund 1,0960 Dollar, im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung knapp über 1,10 Dollar. Die türkische Lira zeigte sich von einer neuerlichen Zinssenkung wenig beeindruckt und tendierte auf dem in den vergangenen Tagen wieder deutlich erhöhten Niveau seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 31,59 33,92 -6,9% -2,33 -46,3% Brent/ICE 34,07 36,06 -5,5% -1,99 -46,4%

