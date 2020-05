Am Donnerstag hat der DAX ohne Schwung nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit einem Stand von 11.065,93 Punkten berechnet. Damit steht ein Minus in Höhe von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss zu Buche. DAX ohne Schwung am Donnerstag Der DAX ohne Schwung ist am Donnerstag erneut der Wall Street gefolgt. Mit seinem wechselhaften Auf und Ab gab der Dow Jones Industrial dem deutschen Börsenbarometer am Nachmittag die Richtung vor. Wieder wachsende Spannungen zwischen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...