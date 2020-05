Die Verhandlungen über eine mögliche Rettung der Lufthansa befinden sich auf der Zielgeraden, so der Konzern in einer jüngsten Pressemeldung. Demnach soll die deutsche Bundesregierung zusammen mit dem Konzern ein Konzept über rund 9 Milliarden Euro an Stabilisierungsmaßnahmen ausarbeiten, um das Überleben in der aktuellen Krise zu sichern.

Den vollständigen Artikel lesen ...